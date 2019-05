Kielce se spašavao u Parisu, Vardar na hrvatski pogon u polufinale

Nakon Barcelone i Veszprema plasman na završni turnir rukometne Lige prvaka, koji će se održati 1. i 2. lipnja u Kolnu izborili su Vive Kielce i Vardar.

Kielce je gostovanju u Parizu izgubio od PSG-a s 26-35, no poljski sastav je u prvom susretu slavio s 10 razlike (34-24) i s pogotkom više izborio Final Four.

PSG je bio nadomak čudu, Francuzi su u nekoliko navrata imali 11 golova razlike, ali su Poljaci u završnici bili mirniji. U posljednjih šest minuta zabili su tri, a primili samo jedan gol.

Francuzi su sjajno otvorili utakmicu i već nakon prvog dijela su imali sedam golova viška (18-11). U 38. minuti PSG je stigao na +9 (24-15), u 46. minuti su dostigli 10 golova zaostatka (29-19), a potom su u četiri navrata imali i 11 pogodaka prednosti (31-20, 32-21, 33-22, 34-23). Kielce se nije predavao i gosti su se vratili u meč serijom 3-0 smanjivši na 26-34. PSG je do kraja zabio još jedan gol, no to više nije bilo dovoljno.

U redovima poljskog sastava najefikasniji je bio hrvatski reprezentativac Luka Cindrić sa šest golova, Bjelorus Uladzislau Kuleš je zabio pet, a Španjolci Alex Dušebajev i Julen Aguinagalde, te Slovenac Blaž Janc po četiri gola. Naš Marko Mamić nije se upisao među strijelce. Francuze je predvodio Nedim Remili s 13 golova, a Luka Stepančić nije se upisao među strijelce.

Mjesto među četiri najbolje ekipe Europe izborio je i Vardar koji je u uzvratnom susretu izgubio od Pick Szegeda s 25-29, no Makedonci su u prvom susretu u Skoplju pobijedili s 31-23.

Mađari su odigrali fantastično prvo poluvrijeme koje su dobili 17-9 nadoknadivši osam golova zaostatka iz prve utakmice. U 36. minuti su imali i +9 (22-13). Međutim, Vardar je u nastavku susreta pronašao izgubljeni ritam i serijom 10-3 smanjio na samo dva gola minusa (25-23) deset minuta prije kraja susreta. Do kraja susreta Pick Szeged više nije imao snage za novi 'juriš' i na koncu je slavio s 29-25.

Kod domaćina najefikasniji su bili Mađar Bence Banhidi sa sedam golova, Slovenac Dean Bombač sa šest, te Rus Dimitri Žitnikov s pet golova. Mirko Alilović je sakupio sedam, a Marin Šego dvije obrane.

Vardar je predvodio hrvatski reprezentativac Igor Karačić s osam golova, Latvijac Dainis Krištopans je dodao pet, a Rus Timur Diburov četiri gola. Ivan Čupić je zabio dva pogotka.

