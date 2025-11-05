Keys zbog bolesti odustala od WTA finala, poznato je tko će je zamijeniti

Amerikanka Madison Keys, koja je u srijedu poslije podne trebala igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine zadnji meč dana u skupini Serena Williams na WTA završnici u Rijadu, odustala je zbog bolesti.

Ruskinja Ekaterina Aleksandrova zamijenit će je za ovaj susret koji nema većeg značenja jer je Rybakina već osigurala prvo mjesto u skupini bez obzira na ishod, dok je Keys već ispala.

Aleksandrova je bila tek druga na popisu zamjena za WTA završnicu, ali će igrati protiv Ribakine jer je prva zamjena, njezina sunarodnjakinja Mira Andrejeva, koja u četvrtak igra meč u parovima, rekla da ne može igrati.

"Jako sam razočarana što nisam uspjela dati sve od sebe i što se moram odustati", rekla je Madison Keys.