Keys zbog bolesti odustala od WTA finala, poznato je tko će je zamijeniti

Amerikanka Madison Keys, koja je u srijedu poslije podne trebala igrati protiv Kazahstanke Elene Ribakine zadnji meč dana u skupini Serena Williams na WTA završnici u Rijadu, odustala je zbog bolesti.
Ruskinja Ekaterina Aleksandrova zamijenit će je za ovaj susret koji nema većeg značenja jer je Rybakina već osigurala prvo mjesto u skupini bez obzira na ishod, dok je Keys već ispala.
Aleksandrova je bila tek druga na popisu zamjena za WTA završnicu, ali će igrati protiv Ribakine jer je prva zamjena, njezina sunarodnjakinja Mira Andrejeva, koja u četvrtak igra meč u parovima, rekla da ne može igrati.
"Jako sam razočarana što nisam uspjela dati sve od sebe i što se moram odustati", rekla je Madison Keys.
PREZGODAN PAR!
FOTO Evo koga ljubi naša misica kojoj predviđaju pobjedu na izboru za najljepšu ženu svijeta
Ovi znakovi neće znati što ih je snašlo!
Danas će nam se pojaviti najjači puni Mjesec godine i ovim horoskopskim znakovima napraviti totalni kaos od života
nove slike
FOTO Maja Šuput i Šime iz 'Gospodina Savršenog' opet snimljeni zajedno, evo gdje su bili ovaj put
Ne smijete ignorirati!