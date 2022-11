Karoglan: Težak teren, u drugom poluvremenu nismo bili ozbiljni

Hajduk je na novoizgrađenom bjelovarskom stadionu slavio nad ekipom Mladosti iz Ždralova s 2:0 i plasirao se u četvrtfinale Hrvatskog kupa.

Domaćini su im, međutim, pokazali zube, nisu se predavali ni nakon golova Jana Mlakara i Darija Melnjaka u prvom dijelu. Dobili su kazneni udarac s kojim su mogli smanjiti zaostatak, ali bivši igrač RNK Splita i Cibalije Ivan Baraban nije ga realizirao.

Trener hajdukovaca Mislav Karoglan iskreno je prokomentirao nastup svoje momčadi. Nisu, kaže, bili ozbiljni u nastavku.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 08.11.2022., gradski stadion, Bjelovar - SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Mladost Zdralovi - HNK Hajduk. Rene Ljuboja,Stipe Biuk Photo: Damir Spehar/PIXSELL

- Teško je bilo pripremati susret, nemaš informacije. Korektan domaćin, ali težak teren. Mislim da smo prvo poluvrijeme bili dovoljno dobri, ozbiljni, što ne mogu reći za drugo poluvrijeme. Ne mogu ne biti iskren i reći da čim maknemo papučicu s gasa da to ne izgleda dobro. Veseli me da smo odmorili par igrača i da su igrali Pukštas i Prpić i još neki mladi, s njima sam zadovoljan i to je najbitnije - rekao je.

Nogometaši Hajduka za četiri dana gostuju kod Slaven Belupa, a dvoboj protiv Ždralova pratio je i Zoran Zekić, trener Farmaceuta.

- Zekić je bio tu? Gleda on nas svaki vikend, mislim da ova utakmica neće previše značiti. Kup je varljiv, bitno je da se regeneriramo i da budemo pravi u subotu. Težak teren, prošle sezone tamo nismo pobijedili. Moramo se dobro spremiti i analizirati. Tamo je uvijek teško, ali momci su maksimalno motivirani i ja vjerujem u samo dobre stvari - zaključio je Karoglan.

