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U SJAJNOJ FORMI

Kapetan Engleske pred utakmicu s Hrvatskom: 'Ovo mi je najbolja prilika da osvojim Svjetsko prvenstvo'

International Friendly - England v New Zealand
Nathan Ray Seebeck/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 22:02

Kane je sa 79 pogodaka najbolji strijelac u povijesti engleske reprezentaciji i jedan od najboljih igrača u povijesti te zemlje. Unatoč očitom talentu, dugo je nosio etiketu odličnog igrača koji ne može osvojiti trofej

Harry Kane jedan je od najboljih napadača svijeta posljednjih desetak godina. Kapetan engleske nogometne reprezentacije i zvijezda Bayerna ove sezone igra u formi života. Kane je u nedavnoj prijateljskoj utakmici zabio već 67. pogodak ove sezone za klub i reprezentaciju. I sam ističe kako je u formi života i kako se nikada nije osjećao bolje.

Po mnogima je jedan od glavnih favorita za osvajanje Zlatne lopte za ovu sezonu, a taj bi status dodatno učvrstio osvajanjem Svjetskog prvenstva. Englezi već 60 godina čekaju na svoj drugi naslov svjetskog prvaka, a u Sjevernoj Americi najviše nade polažu u svog sjajnog napadača:

- U nogometu nikad ne znate što se može dogoditi, pa svakom turniru pristupate kao da bi vam mogao biti posljednji. Znate me, želim igrati još dugo, dugo. Osjećam da sam na vrhuncu, nikad se nisam osjećao bolje, kao što sam već rekao - rekao je Kane za ITV Football.

Rekao je i kako se zbog njegove osobne forme i kvalitete u momčadi Englezi imaju pravo nadati zlatnoj medalji:

- Vjerojatno bih samo rekao da s obzirom na formu u kojoj se nalazim i sezonu kakvu sam imao, ovo je vjerojatno najbolja prilika koju ću ikada imati u karijeri da osvojim Svjetsko prvenstvo.

Kane je sa 79 pogodaka najbolji strijelac u povijesti engleske reprezentaciji i jedan od najboljih igrača u povijesti te zemlje. Unatoč očitom talentu, dugo je nosio etiketu odličnog igrača koji ne može osvojiti trofej. Barem dok Tottenham nije zamijenio Bayernom, ali i tada je ostao bez naslova u Bundesligi, bilo je to prvi put nakon deset godina da Bayern nije osvojio titulu u Njemačkoj.

Englezi nastup na Mundijalu ostvaraju 17. lipnja utakmicom protiv Hrvatske u Dallasu. Nakon toga igrat će s Ganom 23. lipnja, a tjedan dana kasnije zaključit će nastup u grupnoj fazi susretom protiv Paname.
Ključne riječi
SP 2026. Engleska nogometna reprezentacija Harry Kane

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