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MALO BOGATSTVO

Poznato koliko će zaraditi suci na Svjetskom prvenstvu: Nagrada je dvostruko veća nego prije 12 godina

Concacaf Champions Cup - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Seattle Sounders
Cristian De Marchena/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 21:37

Spomenuta plaća samo je početna, suci koji zasluže svoje mjesto u nokaut fazi turnira zaradit će i više kroz razne bonuse za svaku rundu nokaut faze u kojoj budu sudili

Za dva dana kreće Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, SAD-u i Meksiko. Ovaj Mundijal bit će po mnogočemu specifičan - prvi puta će na svjetskoj smotri sudjelovati čak 48 reprezentacija, prvi puta se održava u tri različite države, a postat će jedinstveno i po zaradi arbitara.

Suci koji će dijeliti pravdu igračima na ovom prvenstvu svijeta dobit će 100 tisuća amričkih dolara samo za sudjelovanje na Mundijalu. Usporedbe radi, to je dvostruko više nego što su suci dobili na Svjetskom prvenstvu u Brazilu prije 12 godina. Neki suci imat će priliku zaraditi i više nego u cijeloj klupskoj sezoni.

Spomenuta plaća samo je početna, suci koji zasluže svoje mjesto u nokaut fazi turnira zaradit će i više kroz razne bonuse za svaku rundu nokaut faze u kojoj budu sudili. Najviše bi tako trebao zaraditi sudac kojem će pripasti finale čija će zarada na kraju biti blizu 200 tisuća američkih dolara. Suci u engleskoj Premier ligi za cijelu sezonu (38 kola) zarade oko 180 tisuća funti godišnje.

Dakle, za samo sudjelovanje na prvenstvu, suci će zaraditi polovicu iznosa koji suci u najbogatijoj ligi svijeta dobiju za cijelu sezonu.
Ključne riječi
zarada suci SP 2026.

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