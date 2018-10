Kakva nesreća! Golfer je pogodio lopticom pa joj eksplodirala očna jabučica

Na golf turniru Ryder Cup koji se održao u predgrađu Parizu Saint-Quentin-en-Yvelines loptica je nesretno pogodila Corine Remande u desno oko nakon čega je u potpunosti oslijepila na to oko te sada sprema tužbu protiv organizatora turnira.

Naime, udarac američkog golfera Brooksa Koepka odletio je u potpunosti krivo, a loptica je Corine pogodila u desno oko. Brooks joj se odmah ispričao.

- Mislim da je sve jasno, odgovornost za ovo moraju preuzeti organizatori. Nadležni nisu dali nikakvo upozorenje da loptica leti prema publici. Rekli su mi da ću izgubiti vid na desno oko, a to je danas i potvrđeno na pregledu - rekla je Remande.

Na licu mjesta pružena joj je prva pomoć, nakon čega je najprije prevezena u bolnicu u Parizu, a onda i u obiteljsku kuću njenih roditelja u Lyon. Od snage udarca joj je eksplodirala očna jabučica te je doživjela frakturu očne šupljine.

A spectator at the #RyderCup has lost the sight in one eye after being hit by Brooks Koepka’s ball on Friday.



Corine Remande, 49, is planning to sue the organisers, saying there was no warning before the ball hurtled into the crowd pic.twitter.com/I3ABYWK5ay