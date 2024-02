Kakav bi to bio šok za Dinamo: Petković zbog jezika propušta čak tri derbija, neće zaigrati ni na Poljudu?

Hrvatski nogometni savez pokrenuo je disciplinski postupak protiv Brune Petkovića! Napadač Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije uskoro će saznati sankciju za neprimjeren komentar na press-konferenciji zagrebačkog kluba uoči utakmice Konferencijske lige protiv Betisa u Španjolskoj.

Podsjetimo, Petković se u Sevilli osvrnuo na izjavu koju je bivši vatreni, Robert Jarni, dao našem listu. U velikom intervjuu za Večernji, Robert Jarni je među ostalim izjavio i da će "kao hajdukovac u srcu, ali i bivši igrač Betisa, navijati za Betis u ogledima s Dinamom".

Ta izjava nije najbolje sjela Petkoviću, koji ga je na Dinamovoj pressici nazvao klaunom. Zbog toga ga je prijavio nadzornik dalmatinskog niželigaša Mosora iz Žrnovnice pored Splita, Mario Lolić.

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - rekao je Petković u Španjolskoj.

HNS je reagirao i na Lolićevu prijavu pokrenuo disciplinski postupak zbog počinjenja prekršaja iz članka 83. Disciplinskog pravilnika HNS-a, vezano uz točku V.1.6. Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova.

Točkom V.1.6. Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova utvrđeno je da se nogometni djelatnici trebaju u javnim nastupima suzdržavati od negativnih stavova, vrijeđanja ili klevetanja drugih pripadnika nogometne organizacije te davati izjave za sredstva javnog priopćavanja samo sukladno duhu i općem pravilu navedenog Kodeksa.

Prema Disciplinskom pravilniku, točnije članku 83. toga dokumenta, Petkoviću prijeti novčana kazna, ali i suspenzija koja može iznositi između dvije i šest utakmica.

S obzirom na to da nije realno očekivati rješenje ovog postupka do kraja tjedna, Petković će vrlo vjerojatno svakako biti u konkurenciji za HNL-dvoboj s Varaždinom ove nedjelje na Maksimiru. Naravno, kako god se završi ova disciplinska akcija, sigurno će moći igrati u euro-uzvratu protiv Betisa za tjedan dana.

No, do derbija Dinama i Rijeke 25. veljače, Petković bi već mogao saznati hoće li ga HNS kazniti novčano ili zabranom odigravanja pokoje utakmice. Dobije li minimalne dvije utakmice, uz Rijeku bi Petković mogao propustiti i kup-utakmicu s Goricom.

Bude li kazna najoštrija moguća pa Petković završi sa šest utakmica suspenzije, to će se proširiti na gostovanje u Osijeku, domaći dvoboj sa Slaven Belupom, gostovanje kod Rudeša, ali i ono na Poljudu, 30. ožujka. To znači da bi, ukoliko dobije maksimalnih šest utakmica, Petković mogao propustiti i Rijeku i Osijek i Hajduk. Ne treba ni spominjati koliki bi to udarac bio za modre u njihovoj borbi za titulu prvaka.