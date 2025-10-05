Joško Jeličić nikad žešće udario po Hajduku: 'Mene ne zanimaju mišljenja tih besposličara'

Stručni komentator MAXSport televizije, Joško Jeličić, analizirao je situaciju iz prošlog kola SuperSport HNL-a, koja je bila glavna tema prošlog tjedna u nogometnim kuloarima. Radi se o prvom golu Hajduka protiv Lokomotive na Poljudu, u utakmici koja je završila 2:0. Sporno je bilo zaleđe Marka Livaje, a sudačka komisija HNS-a zaključila je da je donesena ispravna odluka.

- Čuo sam da je bilo puno tenzija na društvenim mrežama. Mene ne zanimaju mišljenja tih besposličara jer je besposličarenje đavolje dvorište. Naš narativ je u prošloj emisiji bio na transparentnosti, a time i vjerodostojnosti sudačke organizacije, odnosno komisije. Ostavili smo prostora da nije bilo zaleđe Marka Livaje. Pokazalo se da nije bilo zaleđe tri dana nakon utakmice u Layecovoj poslanici. Zašto nije pokazano to u prijenosu? Navodno je kriv tehničar. Zašto onda nije pokazano 10, 15 ili dvadeset minuta kasnije? To će ostati vječna tajna - rekao je Jeličić.

- Sudačka organizacija vapi za transparentnošću od samostalnosti. Ono što me veseli je da smo napokon, 30.9.2025. godine došli do toga da najveći kritičari suđenja, ljudi koji vode Hajduk, bezrezervno vjeruju sudačkoj komisiji i sucima. Siguran sam da nas ubuduće čeka samo borba na zelenom travnjaku. Siguran sam da će iz Hajduka imati razumijevanja za sve aktere nogometa i njihove greške - zaključio je.