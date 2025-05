Joško Jeličić briljirao, ovu poruku trebali bi čuti mnogi: 'Svugdje ima budala, ali ovdje je centrala'

Nakon Jadranskog derbija koji je završio pobjedom Hajduka nad Rijekom (2:1) u studijskoj emisiji MAXSporta gostovali su stalni televizijski komentatori Joško Jelićić i Ivan Kelava. Jelićić je odmah u uvodu emisije poslao jasnu poruku glede uličnih priča koje su preplavljivale eter. Pričalo se tako o namještanju utakmica, puštanju Hajduka....

- Drago mi je zbog ovih mediokriteta i "mediokretena" koji će se opet javiti, sad treba Rijeka igrati dvaput s Belupom... Svugdje ima budala, ali ovdje je centrala. Nikad nisam sumnjao u poštenje igrača, pogotovo nakon zadnje utakmice gdje su se trebali nositi sa svim kritikama. Aj Kelava, pričaj malo o Hajduku, o čojstvu i poštenju - rekao je Jeličić, kojem se nimalo nisu sviđale priče o tome da će se Hajduk skloniti Rijeci, a Lokomotiva Dinamu.

Lokomotiva je na Maksimiru šokirala Dinamo, završilo je 1:1, a onda je Hajduk srušio Rijeku te odluku o tituli odgodio do zadnjeg kola iduće nedjelje.

- Nisam sumnjao, i oni se bore za sebe. I oni jučerašnjim rezultatom i današnjom pobjedom vraćaju se u utrku. Čestitam jednima i drugima, Hajduk je danas bio bolji čitavu utakmicu i nije ih poremetila ni ozljeda i izlazak Livaje, odigrali su na visokom nivou. Gattuso je imao malo teži zadatak, prilagodio se i pokušavao drugačijim idejama, u konačnici je zasluženo pobijedio u jako, jako teškom tjednu gdje su ih čuvali pripadnici naše policije - rekao je Kelava.

Jeličić je dodao i ovo:

- Gattusov oproštaj? I to je bio uteg za svlačionicu jer je trener rekao da odlazi. Ali momčad je pokazala hrabrost, da promijenimo nešto, da napadnemo Rijeku i preuzmemo rizik. U zadnjih nekoliko kola dalo se iščitati da je Gattuso duhom otišao, da je izgubio žar na čijem su valu jahali dobar dio sezone, to se pogubilo. On je pošten radnik i častan čovjek jer neće uzeti otpremninu, kao što nije ni ranije. Ali trenerska razina nije bila dovoljna da uzme ono što je Dinamo nudio.