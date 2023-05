Josip Sesar: Hezonja će uz Darija Šarića biti vođa reprezentacije

Premda mu je Partizan jako simpatičan klub pa ga zbog toga cijene i njegovi navijači, Mario Hezonja (28, 203 cm) ipak nije mogao sakriti oduševljenje nakon što je njegov Real eliminirao beogradske crno-bijele. A zbilo se to tek u petoj – biti ili ne biti – utakmici četvrtfinala doigravanja košarkaške Eurolige, u kojoj je hrvatski reprezentativac odigrao važnu ulogu. Štoviše, u takozvanoj majstorici u posljednjoj je četvrtini pogodio dvije trice, a potom uhvatio vrlo važan skok i pogodio jedno slobodno bacanje za konačnih 98:94.U pobjedu za Realov deveti plasman na Final Four od 2011. pa naovamo Hezonja je ugradio 13 koševa i tri skoka igrajući takozvanu lažnu četvorku.

Naime, kažnjavanjem Yabusellea za onaj borilački (MMA) zahvat na Exumu Dubrovčaninu se otvorio prostor za igranje, a do porasta njegove minutaže došlo je i zbog ozljede argentinskog krila Decka.Nakon što je u osnovnom dijelu sezone igrao u prosjeku 20 minuta, u doigravanju se taj prosjek podigao na 26 minuta. Hezonja je u prvoj beogradskoj utakmici igrao 37 minuta i za to vrijeme upisao 12 koševa i čak 14 skokova. U drugoj beogradskoj na parketu je bio 25 minuta, a u madridskoj majstorici 31 minutu.Aco ga je vidio kao kapetanaS obzirom na to da bi Hezonja ovo ljeto trebao biti jedna od središnjih figura hrvatske reprezentacije (bivši sportski direktor Aco Petrović čak ga je vidio kao kapetana), zanimalo nas je kako je njegovu ulogu u dresu Reala vidio novi izbornik Josip Sesar. Uz tri veterana, Rodrigueza, Llulla i Fernandeza, vrlo važan igrač Realova preokreta bio je i Hezonja.Sesaru se svidjelo kako se Hezonja snašao na takozvanoj lažnoj četvorci.

– On ima tjelesnu moć da to može odigrati. Ima visinu, snagu, fizički je moćan pa može preuzimati u obrani, a u napadu, osim vanjskoj šuta, može odigrati i leđima košu. Njegova je prava pozicija trojka, a ja bih volio da on u reprezentaciji više igra s loptom nego što to čini u Realu. Jer, teško je samo čekati da ti lopta dođe, a kada je više osjetiš, veća je i vjerojatnost da ćeš pogoditi i šutove. U svakom slučaju, Dario Šarić i on trebali bi biti vođe naše reprezentacije.

Što pak o Hezonjinoj ulozi u Realu kaže bivši hrvatski izbornik Veljko Mršić, danas trener Breogána iz Luga?

– U situaciji kazne za Yabuselea i Deckove ozljede Mario se nametnuo. U košarci kakva se danas igra on najviše može dati upravo na poziciji lažne četvorke. Visok je i snažan, odličan šuter, a s loptom može stvarati višak. Dovoljno je snažan da sve može čuvati blizu koša, a može i preuzimati u blokovima i držati vanjske igrače jedan na jednoga. Dakako, u nekim sustavima može jako dobro funkcionirati i na poziciji tri.Musa prvi strijelac RealaU ovosezonskom sastavu Reala, nakon Decka (26) i tornja Tavaresa (24 i pol), najveću minutažu ima bivši Mršićev prošlosezonski igrač Džanan Musa, najbolji strijelac madridskih bijelih.

– On je u Real došao kao MVP najjače klupske lige u Europi. Tijekom pripremnog razdoblja, kada je Real imao dosta ozljeda i nespremnih igrača, Musa se jako dobro snašao i iskoristio priliku. Premda su mu, nakon Eurobasketa, nudili sedam dana odmora, on to nije prihvatio, a na prvom turniru zabio je 30-ak koševa i tada zadržao stečeni status.U polufinalu, koji se igra već ovog petka, Real će na Barcelonu, a drugog finalista Eurolige filtrirat će dvoboj Olympiacosa i Monaca.

Što Mršić misli o izgledima Hezonje i Muse da s Realom postanu prvaci Europe?

– Meni se čini da su finalu bliži Olympiacos i Barcelona. Olympiacos je među euroligašima igrao najbolju obranu, a Real će i u polufinalu biti bez Yabuselea i Decka. Barca mi je obrambeno bolja od Reala, a imaju dovoljno napadačke moći pa tako i petice koje mogu pogađati izvana.I Musa i Hezonja bivši su NBA igrači koji su na vrijeme shvatili da je bolje biti igrač s ulogom u Euroligi nego statist na NBA klupi.

