FOTO Hezonja je ovom porukom kupio navijače Partizana za sva vremena: Povijesna serija

Nakon Barcelone i Olympiacosa plasman na Final Four Eurolige, koji će se od 19. do 21. svibnja održati u Kaunasu izborili su i košarkaši Real Madrida i Monaca. Real Madrid je u petom susretu četvrtfinala porazo Partizan sa 98-94 i u seriji na tri pobjede slavio sa 3-2.

Partizan je dobio prve dvije utakmice u Madridu, Real je uzvratio s dva slavlja u Beogradu, a peta, odlučujuća utakmica, koja se ponovo igrala u Madridu, otišla je na stranu domaćina. Premda je beogradski sastav na poluvremenu imao 16 razlike (55-39), a na otvaranju treće četvrtine i velikih +18 (59-41).

No, Real je smogao snage za veliki preokret. Do kraja treće dionice domaćin je smanjio na 69-76, da bi početkom zadnje četvrtine izjednačio na 81-81. Real potom bježi na +5 (88-83), a zatim i na devet razlike (97-88). Hrvatski košarkaš u redovima Reala, Mario Hezonja, izborio je tako final four Eurolige i poslao jednu poruku kojom je opet oduševio navijače Partizana. Naš reprezentativac bio je jedan od najboljih igrača kraljeva u pohodu na završni turnir.

- Čestitam Partizanu, cijeloj organizaciji i njihovim navijačima na sjajnoj sezoni koju su imali i želim im sve najbolje u budućnosti. Povijesna serija. Poštovanje - napisao je Mario Hezonja na društvenim mrežama.

