Jose Mourinho jednom rečenicom razbjesnio čitavu naciju, ovo mu nikad neće zaboraviti

Samo nekoliko tjedana nakon što je dobio otkaz u turskom velikanu Fenerbahčeu, slavni portugalski trener Jose Mourinho (62) predstavljen je kao novi strateg Benfice. Na konferenciji za medije u Lisabonu, "Posebni" je bez imalo suzdržavanja komentirao svoju tursku epizodu, a jedna je izjava odjeknula poput bombe i razbjesnila navijače njegovog bivšeg kluba. "Napravio sam pogrešan izbor, ali ne žalim. Pogriješio sam što sam otišao u Fenerbahče – to nije bila moja kulturna razina, što se nogometa tiče. Dao sam sve od sebe do posljednjeg dana, ali povratak u Benficu je povratak na moju razinu. A moja razina je treniranje najboljih klubova na svijetu", izjavio je Mourinho, jasno poručivši kako turski klub ne smatra dijelom nogometne elite.

Mourinhov mandat u Istanbulu trajao je tek nešto više od godinu dana, od srpnja 2024. do kolovoza 2025. godine. Ironično, presudio mu je poraz upravo od Benfice u doigravanju za Ligu prvaka. Nakon što je prva utakmica završila bez golova, Benfica je u uzvratu na svom terenu slavila s 1:0 i tako izbacila tursku momčad iz najelitnijeg klupskog natjecanja. To je bio okidač za upravu turskog kluba da mu uruči otkaz. Ubrzo nakon toga, Benfica je otpustila svog trenera Brunu Lagea nakon poraza od Qarabaga, a Mourinho se ukazao kao idealno rješenje te je potpisao dvogodišnji ugovor s klubom u kojem je započeo veliku karijeru.

Portugalac je svoje frustracije turskim klubom potkrijepio i oštrim kritikama na račun klupske transferne politike i nedostatka profesionalne strukture. Objasnio je kako mu je bilo nemoguće implementirati vlastitu nogometnu viziju zbog nelogičnih poteza uprave. "U mojem prethodnom klubu bilo je vrlo jednostavno. Htio sam igrati s četiri igrača u obrani, ali klub je potpisao pet novih dan nakon što sam otišao. Bilo je nemoguće igrati s četvoricom kada je u momčadi bilo sedam središnjih braniča i samo jedno krilo. Kada imam priliku sudjelovati na tržištu, klubovi imaju profesionalne strukture na koje se trener može osloniti. Kada to nije slučaj, trener se mora prilagođavati", rekao je Mourinho.

S druge strane, o Benfici je govorio s velikim poštovanjem, ističući kako je klub odradio sjajan posao u prijelaznom roku i stvorio momčad s velikim potencijalom. Njegov povratak u klub u kojem je započeo svoju veliku trenersku karijeru još 2000. godine, gotovo točno 25 godina kasnije, za njega predstavlja ispravak "pogreške" i povratak tamo gdje smatra da pripada. "Moja je karijera dosad bila bogata, trenirao sam najveće klubove svijeta u različitim zemljama. Sada sam se vratio na svoju razinu", ponovio je kontroverzni Portugalac, čije su riječi duboko povrijedile ponos navijača u Turskoj, koji mu ovakvo omalovažavanje sigurno neće zaboraviti. Njegov dolazak na predstavljanje u skupocjenom Ferrariju samo je dodatno naglasio poruku o statusu koju je želio poslati.