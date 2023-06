Jokićev šut postao je fenomen u NBA ligi. Dirk Nowitzki tvrdi da je nezaustavljiv

Bila je to povijesna noć u NBA ligi. Treća utakmica finala doigravanja ponudila je tri podatka koji će ući u povijesne knjige najjačega klupskog natjecanja na svijetu. Nakon što su košarkaši Miamija napravili "break" u Denveru, Nuggetsi su uzvratili istom mjerom na Floridi pa sada, u seriji na četiri pobjede, vode sa 2:1.

A u toj gostujućoj pobjedi (109:94) igrači momčadi iz Colorada postavili su tri rekorda. Centar Nikola Jokić postao je prvi igrač u povijesti finala doigravanja s najmanje 30 koševa (32), 20 skokova (21) i 10 asistencija u jednoj utakmici. Razigravač Nuggetsa Jamal Murray ​pak postao je prvi koji je u svoje tri prve utakmice finala u karijeri imao 10 i više asistencija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A kako je Murray također upisao trostruko-dvoznamenkast učinak (34 koša, 10 skokova, 10 asista), kanadski bek i srpski centar postali su prvi momčadski tandem koji je u jednoj utakmici zabilježio triple-double.

– Bila je to njihova najbolja utakmica u sedam zajedničkih godina – kazao je trener Denvera Mike Malone, koji je nakon poraza svoje momčadi u drugoj utakmici zazivao više energije od svojih igrača, ponajviše od Murrayja.

A on je pak pohvalio svoga genijalnog bijelog centra.

– Ono što Jokić radi izgleda tako jednostavno. Šutira dobro, ima malo izgubljenih lopti, dvije blokade, brze ruke, sjajnu komunikaciju u igri dva na dva i iznimnu igračku inteligenciju. Zapravo, ponestaje nam riječi za opisivanje njegovih nastupa.

Ono što je jedna od vodećih tema među NBA fanovima, ali i novinarima, jest Jokićeva sposobnost da šutira s jedne noge, odrazom unazad, uz vrlo visok luk, što je trajektorij koji ni najeksplozivniji NBA centri ne mogu spriječiti. Trener Malone taj je šut proglasio "somborskom praćkom" (Sombor Sling), a to je način šutiranja koji je proslavio jedan drugi Europljanin, Nijemac Dirk Nowitzki. A za taj šut LeBron James, rekorder NBA lige po broju postignutih koševa, govori:

– Čak i kad mislite da ga možete spriječiti, on zabaci loptu iza glave i poput Larryja Birda uputi šut u visokom luku koji uđe u koš. A na našim utakmicama finala Zapadne konferencije pogodio je četiri-pet takvih koševa.

Inače, Jokić je iz igre tijekom osnovnog dijela sezone zabijao 63,2 posto šuterskih pokušaja, što je na razini onih centara čija šuterska "dijeta" podrazumijeva samo zakucavanja i zicere.

– Biti u neravnoteži, pa ja sam to cijeli život, zato su i ti šutevi za mene normalni – objasnio je Jokić, na šaljiv način, tajnu svojih šuteva.

VEZANI ČLANCI:

Ono u čemu je razlika između Jokića i Nowitzkog jest to što je Nijemac svoj šut izvodio s lijeve noge, dok Jokić to čini s desne.

– Nisam volio šut s desne noge, bilo mi je teško koordinirati ga, no Jokiću to ide glatko. I takav je šut nemoguće spriječiti jer riječ je o vrlo visokom igraču koji se tijelom udaljava od defenzivca. On nije najbrži igrač, niti je "atletičan", ali ovaj šut izvodi s lakoćom – objasnio je Nowitzki.

S Miamijeve strane, solidne su predstave odigrali vođa "Vrućine" Butler (28 koševa) i centar Adebayo (22 koša, 17 skokova), no nisu imali iznenađenja s klupe. A upravo je to u redovima Nuggetsa bio malopoznati Christian Brown, koji je u 19 minuta zabio 15 koševa.