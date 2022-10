Je li Talijan upravo osigurao naslov? Bagnaia pobijedio u Maleziji i povećao vodstvo pred Quartararom

Talijan Francesco Bagnaia (Ducati) pobijedio je u nedjelju na Velikoj nagradi Malezije u klasi MotoGP i povećao prednost pred suparnikom u borbi za naslov Francuzom Fabiom Quartararom koji je zahvaljujući trećem mjestu uspio zadržati neizvjesnost do posljednjeg kola sezone, 6. studenog. u Valenciji.

U ukupnom poretku Bagnaia sada ima 23 boda prednosti ispred Quartarara (Yamaha), a pobjeda donosi 25 bodova. Stoga će Talijanu biti potrebno osvojiti samo dva boda u Valenciji da potvrdi svoj naslov, bez obzira na rezultat Quartarara.

