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SLAVNI NBA KOŠARKAŠ

Tia Jurčić uputila je posebnu čestitku svom 20 godina starijem zaručniku, evo što je povod

Foto: Instagram
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
24.06.2026.
u 22:00

Nakon razvoda od Mamića 41-godišnja Tia preselila je u Ameriku gdje je njezin sin počeo trenirati košarku i počela je graditi novi život

U mnogim zemljama Dan očeva se slavi treću nedjelju u lipnju i zato su ovih dana na društvenim mrežama brojne slave osobe na društvenim mrežama uputile čestitke očevima. Čestitku povodom Dana očeva napisala je i Tia Jurčić i uputila ju je svom 20 godina starijem zaručniku Kennyju Smitu.  "Sretan Dan očeva divnom ocu", napisala je Tia u objavi na Instagram storyju gdje je objavila fotografiju slavnog bivšeg NBA košarkaša. Bivša supruga Marija Mamića i košarkaš koji je bio dvostruki prvak s Houston Rocketsima,  već su neko vrijeme u vezi, a zaručeni su od listopada prošle godine. Nakon razvoda od Mamića 41-godišnja Tia preselila je u Ameriku gdje je njezin sin počeo trenirati košarku i počela je graditi novi život.  U listopadu prošle godine je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu podijelila vijest kako se zaručila. Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije prijatelja, poznanika i pratitelja koji su joj u komentarima uputili čestitke i lijepe želje. „Aaaa daaaajjj, čestitaaam!!“, „Čestitke“, „Čestitke i sretno“, samo su neke od poruka koje su preplavile njezin profil. Veza Tije i Kevina javnosti je postala poznata početkom 2024. godine. Njezina veza s Kennyjem Smithom, bivšim NBA košarkašem i dugogodišnjim televizijskim analitičarom emisije „Inside the NBA“, od samog je početka izazivala velik interes javnosti. Par nije skrivao svoju ljubav, a Tia je na društvenim mrežama često dijelila zajedničke trenutke, pokazujući koliko je sretna u novoj životnoj fazi.

Foto: Instagram

Zajedno su se pojavljivali na brojnim javnim događanjima i njihova zajednička pojavljivanja na crvenom tepihu, kao i na utrci Formule 1 u Abu Dhabiju, gdje je Tia bila u društvu svjetski poznatih zvijezda poput Adriane Lime i Eve Longorije, dodatno su potvrdila da se uspješno uklopila u međunarodni društveni krug poznatih i utjecajnih osoba. Tia je prije Marija Mamića bila u braku s s košarkašem Chrisom Warrenom s kojim ima sina Domenica, Kenny Smith iza sebe također ima dva braka. S bivšom suprugom Dawn Reavis dobio je kćer Kaylu i sina K.J.-a, dok iz braka s bivšom manekenkom i glumicom Gwendolyn Osborne ima kćer Malloy i sina Londona. 
Ključne riječi
čestitka showbiz dan očeva Kenny Smith Tia Jurčić

Komentara 1

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Avatar Tombstone
Tombstone
03:50 25.06.2026.

Kaj sve nebu za lovu napravila.....

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