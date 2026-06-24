Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE ŽELE BITI POSREDNIK

Hladan tuš iz Washingtona? Iz Kremlja stigle prijetnje: Postići ćemo ciljeve i bez vas

trump i putin
Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.06.2026.
u 21:00

Prema informacijama iz izvora bliskih summitu G7, Trump je bio "izuzetno impresioniran i oduševljen" nedavnim ukrajinskim dalekometnim napadima duboko unutar ruskog teritorija. Na summitu je pristao i na pojačanje sankcija ruskoj energetskoj industriji

Rusija je oštro optužila Sjedinjene Američke Države da su odustale od uloge "objektivnog posrednika" u okončanju rata u Ukrajini. To dolazi nakon nagađanja da se američki predsjednik Donald Trump sve više približava stavu Kijeva. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da Washington "zaboravlja" Trumpove ranije izjave koje su išle u korist Moskve te da se SAD povlače iz diplomatskih napora. Lavrov je na konferenciji o vanjskoj politici u Moskvi poručio da Rusija više ne računa na američku pomoć u postizanju povoljnog mira. "Sve nade da SAD mogu biti pošten posrednik odavno su propale", rekao je, dodavši da će Rusija sada "postići ciljeve specijalne vojne operacije" samostalno, bez oslanjanja na Washington.

Prema informacijama iz izvora bliskih summitu G7, Trump je bio "izuzetno impresioniran i oduševljen" nedavnim ukrajinskim dalekometnim napadima duboko unutar ruskog teritorija. Na summitu je pristao i na pojačanje sankcija ruskoj energetskoj industriji. Ti napadi, koje podržavaju američki obavještajni podaci, nastavili su se udarima na vojne ciljeve oko Moskve i rafinerije nafte. Visoki ukrajinski dužnosnici vide ove signale kao pomak u Trumpovoj politici. Nakon sastanka s Trumpom i državnim tajnikom Marcom Rubiom u Évian-les-Bainsu, predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je optimizam, ali sa zadrškom. Trump je, prema Zelenskom, prvi put pozitivno odgovorio na zahtjev za licencama za proizvodnju presretačkih raketa Patriot, te planira odobriti licenciranu proizvodnju tih projektila u Europi i Ukrajini. "Svi se slažu da sada imamo sve tehničke mogućnosti za početak proizvodnje raketa za sustave Patriot. Ono što je potrebno jest osobno odobrenje predsjednika Trumpa", rekao je Zelenski, piše Financial Times.

Još u ožujku američki obavještajci procjenjivali su da Rusija ima prevlast na bojištu. Međutim, posljednjih mjeseci američki dužnosnici promijenili su ton. Državni tajnik Marco Rubio izjavio je u Senatu da Rusija "sigurno neće postići ciljeve koje je postavila prvog dana" te da možda nikad neće moći vojno ostvariti ono što traži za pregovaračkim stolom. Europski diplomati primjećuju da Washington više ne vjeruje u neizbježnu rusku pobjedu. Trump je na G7 izjavio kako "Rusija treba postići dogovor", istaknuvši velike ljudske gubitke na obje strane.  Ukrajinski dužnosnici ostaju oprezni, podsjećajući da je Trump i ranije davao obećanja koja nije ispunio, te da je često javno hvalio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ipak, nakon nedavnih razgovora s Zelenskim vide napredak oko Patriota i dozvola za zapadno oružje.

Ruska strana pokazuje sve veću frustraciju. Lavrov je optužio Zapad da koristi pregovore samo kao izgovor za naoružavanje Ukrajine. Spomenuo je i kontroverzni sastanak na Aljasci prošlog ljeta, gdje su strane bile dalje nego što se očekivalo. Unatoč tome, Rusija formalno još podržava mirovni proces koji predvode SAD. Putinov glasnogovornik Jurij Ušakov najavio je moguće posjete Trumpovih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi nakon potpisivanja okvira sporazuma s Iranom.

Međutim, iza kulisa povjerenje Moskve u Trumpa je počelo kopniti. Rusija je smatrala da su američki posrednici krivo protumačili njezine stavove, a Trumpov nepredvidljiv pristup doveo je do gubitka nade da će Washington pomoći u ostvarenju maksimalističkih ciljeva invazije. Na sastanku s diplomcima vojne akademije, Putin je ukrajinske napade dronovima nazvao "činom očaja". Optužio je Zapad da se priprema za napad na Rusiju te usporedio trenutnu situaciju s nacističkom invazijom na Sovjetski Savez 1941. godine.

"Rusija je spremna pravovremeno i na odgovarajući način reagirati na sve vanjske i unutarnje prijetnje", poručio je Putin.

Unatoč ruskim tvrdnjama o "nezaustavljivom napretku" na fronti, zapadni vojni dužnosnici ističu da ukrajinski tehnološki napredak usporava ruske snage i nanosi tešku štetu infrastrukturi duboko u Rusiji. Jedan visoki NATO dužnosnik rekao je: "Kada se Ukrajina pravilno opskrbi, može generirati stvarne operativne učinke. Ruske obrambene linije nisu neprobojne".  Europske prijestolnice nastoje iskoristiti pomak u američkoj politici kako bi ojačale podršku Kijevu, dok Moskva poručuje da će svoje ciljeve ostvariti,

Satelitske snimke pokazuju štetu na ruskoj infrastrukturi na Krimu

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 36

Pogledaj Sve
RA
Racionalno
22:33 24.06.2026.

O kakvom ti poštenju govoriš ? Okupirao si tuđu zemlju .kakvo bi ti pośtenje ? Hebote .da te brine poštenje . Probleme bi tješio s Amerima

KO
korektor
22:36 24.06.2026.

rašisti su nešto...nervozni?!?

Avatar Foton
Foton
08:27 24.06.2026.

Zamislite drugaciji svijet: Rusija je pridruzeni saveznik EU, koja trosi milijarde na ruske energente a EU i americke kompsnije ulazu beskrajan novac u rusku industriju i sirovine. A realnost je da Rusija postaje Kine, zemlje kulturno, rasno i religijski potpunoo drugacije od Rusije. Tako su nekad i Mongoli vladali Rusijom i sad ta zalosna povijest obnavlja. Steta, zao mi je Rusa, uvijek podrajmljenih, od careva, od Staljina i sad od Putina

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!