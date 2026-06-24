Hladan tuš iz Washingtona? Iz Kremlja stigle prijetnje: Postići ćemo ciljeve i bez vas

Rusija je oštro optužila Sjedinjene Američke Države da su odustale od uloge "objektivnog posrednika" u okončanju rata u Ukrajini. To dolazi nakon nagađanja da se američki predsjednik Donald Trump sve više približava stavu Kijeva. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da Washington "zaboravlja" Trumpove ranije izjave koje su išle u korist Moskve te da se SAD povlače iz diplomatskih napora. Lavrov je na konferenciji o vanjskoj politici u Moskvi poručio da Rusija više ne računa na američku pomoć u postizanju povoljnog mira. "Sve nade da SAD mogu biti pošten posrednik odavno su propale", rekao je, dodavši da će Rusija sada "postići ciljeve specijalne vojne operacije" samostalno, bez oslanjanja na Washington.

Prema informacijama iz izvora bliskih summitu G7, Trump je bio "izuzetno impresioniran i oduševljen" nedavnim ukrajinskim dalekometnim napadima duboko unutar ruskog teritorija. Na summitu je pristao i na pojačanje sankcija ruskoj energetskoj industriji. Ti napadi, koje podržavaju američki obavještajni podaci, nastavili su se udarima na vojne ciljeve oko Moskve i rafinerije nafte. Visoki ukrajinski dužnosnici vide ove signale kao pomak u Trumpovoj politici. Nakon sastanka s Trumpom i državnim tajnikom Marcom Rubiom u Évian-les-Bainsu, predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je optimizam, ali sa zadrškom. Trump je, prema Zelenskom, prvi put pozitivno odgovorio na zahtjev za licencama za proizvodnju presretačkih raketa Patriot, te planira odobriti licenciranu proizvodnju tih projektila u Europi i Ukrajini. "Svi se slažu da sada imamo sve tehničke mogućnosti za početak proizvodnje raketa za sustave Patriot. Ono što je potrebno jest osobno odobrenje predsjednika Trumpa", rekao je Zelenski, piše Financial Times.

Još u ožujku američki obavještajci procjenjivali su da Rusija ima prevlast na bojištu. Međutim, posljednjih mjeseci američki dužnosnici promijenili su ton. Državni tajnik Marco Rubio izjavio je u Senatu da Rusija "sigurno neće postići ciljeve koje je postavila prvog dana" te da možda nikad neće moći vojno ostvariti ono što traži za pregovaračkim stolom. Europski diplomati primjećuju da Washington više ne vjeruje u neizbježnu rusku pobjedu. Trump je na G7 izjavio kako "Rusija treba postići dogovor", istaknuvši velike ljudske gubitke na obje strane. Ukrajinski dužnosnici ostaju oprezni, podsjećajući da je Trump i ranije davao obećanja koja nije ispunio, te da je često javno hvalio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ipak, nakon nedavnih razgovora s Zelenskim vide napredak oko Patriota i dozvola za zapadno oružje.

Ruska strana pokazuje sve veću frustraciju. Lavrov je optužio Zapad da koristi pregovore samo kao izgovor za naoružavanje Ukrajine. Spomenuo je i kontroverzni sastanak na Aljasci prošlog ljeta, gdje su strane bile dalje nego što se očekivalo. Unatoč tome, Rusija formalno još podržava mirovni proces koji predvode SAD. Putinov glasnogovornik Jurij Ušakov najavio je moguće posjete Trumpovih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi nakon potpisivanja okvira sporazuma s Iranom.

Međutim, iza kulisa povjerenje Moskve u Trumpa je počelo kopniti. Rusija je smatrala da su američki posrednici krivo protumačili njezine stavove, a Trumpov nepredvidljiv pristup doveo je do gubitka nade da će Washington pomoći u ostvarenju maksimalističkih ciljeva invazije. Na sastanku s diplomcima vojne akademije, Putin je ukrajinske napade dronovima nazvao "činom očaja". Optužio je Zapad da se priprema za napad na Rusiju te usporedio trenutnu situaciju s nacističkom invazijom na Sovjetski Savez 1941. godine.

"Rusija je spremna pravovremeno i na odgovarajući način reagirati na sve vanjske i unutarnje prijetnje", poručio je Putin.

Unatoč ruskim tvrdnjama o "nezaustavljivom napretku" na fronti, zapadni vojni dužnosnici ističu da ukrajinski tehnološki napredak usporava ruske snage i nanosi tešku štetu infrastrukturi duboko u Rusiji. Jedan visoki NATO dužnosnik rekao je: "Kada se Ukrajina pravilno opskrbi, može generirati stvarne operativne učinke. Ruske obrambene linije nisu neprobojne". Europske prijestolnice nastoje iskoristiti pomak u američkoj politici kako bi ojačale podršku Kijevu, dok Moskva poručuje da će svoje ciljeve ostvariti,