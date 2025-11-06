Je li nakon 22 godine konačno došao kraj agonije? Nitko im ne vidi slabu točku...

Čini se da engleski klubovi dominiraju Europom jer je, po drugi put u ovogodišnjoj Ligi prvaka, pet momčadi iz Premier lige pobijedilo u jednom kolu. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Newcastle i Tottenham pobijedili su ovog tjedna, a prve četiri od tih momčadi sada se nalaze među prvih osam - pozicije koje im trebaju da bi se automatski kvalificirali za nokaut fazu. Samo Chelsea nije uspio osvojiti sva tri boda jer su iznenađujuće remizirali s Qarabagom 2:2, trenutačno su na 12 mjestu. Prije ove sezone Liga prvaka nikada nije vidjela pet momčadi iz jedne zemlje koje su pobijedile u jednom kolu. Sada su to momčadi iz Engleske uspjele dvaput.

- Za pet godina gledat ćemo na ovo razdoblje, koje će trajati najmanje pet godina, kao na dominaciju Engleske. Bayern igra stvarno, stvarno dobro i mogu to poremetiti. PSG će imati svoje trenutke, mislim da Barcelona i Real Madrid zaostaju, nema nikoga drugog - rekao je španjolski nogometni novinar Guillem Balague. Dakle, nakon ovog dominantnog početka, jesu li engleske momčadi favoriti za osvajanje Lige prvaka? I koliko je vjerojatno da će se četvrti finale održati u Engleskoj?

Arsenal se nada da će prvi put osvojiti Ligu prvaka i, iako je još rano, imali su sjajan početak. Arsenal, Bayern München i Milan jedine su momčadi sa savršenim rezultatom u ligaškoj fazi, dijele prvo mjesto sa po 12 bodova. Osim što su sačuvali mrežu netaknutom u svakoj od svoje četiri dosadašnje utakmice, topnici su postigli i 11 pogodaka - rezultat postignutih pogodaka koji su nadmašili Bayern München, Paris St-Germain (oba po 14), Borussia Dortmund (13) i Barcelona (12). Ukupno, engleske momčadi nadmašuju one iz drugih zemalja, pobijedivši u 17 od svoje 24 utakmice, postigavši ​​ukupno 56 pogodaka - 14 više od bilo kojeg drugog - i primivši samo 17. Učinak je to koji su doduše nadmašile samo momčadi iz Francuske, koje imaju tri kluba u natjecanju u usporedbi sa šest iz Engleske.

Arsenal je u zadnjem kolu u LP pobijedio prašku Spartu 3:0. To je također bila osma Arsenalova utakmica u nizu bez primljenog gola, čime su topnici izjednačili klupski rekord star 122 godine, postavljen davne 1903. godine. U engleskom prvenstvu su na vrhu, s osam pobjeda, remijem, porazom i 25 bodova, šest više od drugoplasiranog Cityja. Subotnja pobjeda od 2:0 nad Burnleyjem bila je njihova peta zaredom u Premier ligi. Naravno, još je rano, ali ovo bi konačno mogla biti Arsenalova godina nakon 22 godine čekanja na naslov prvaka. Tako se barem priča na Otoku na kojem još nitko ne vidi slabu točku topnika. Zadnje tri sezone završili su na drugom mjestu!

Pravo je pitanje: Zašto engleskim momčadima ide tako dobro? Značajan faktor je financijska snaga koju mogu pokazati u usporedbi s klubovima iz ostatka Europe, što im omogućuje da troše više na transfere i plaće kako bi privukli najbolje igrače. Isto tako, TV prava generirala su ogromne prihode od emitiranja za klubove Premier lige, a prihodi iz tog izvora znatno nadmašuju one iz drugih zemalja. Ovog ljeta, klubovi Premier lige potrošili su više nego ikad prije u prijelaznom roku, a potrošnja je premašila 3,4 milijarde eura. Kako bi se istaknula financijska moć klubova Premier lige nad ostalim dijelovima Europe, ukupni iznos potrošen ove godine bio je veći od ukupnog iznosa klubova Bundeslige, La Lige, Ligue 1 i Serie A zajedno.

Više novca znači da klubovi mogu ulagati u bolje momčadi, a Arsenal vidi prednosti velikih ulaganja ovog ljeta kako bi povećao svoju snagu u napadu dok predvodi Premier ligu i na vrhu je u u Ligi prvaka. Očito je da se u nokaut natjecanju sve može dogoditi, ali što se tiče novca, talenta, principa treniranja, infrastrukture, pa čak i filozofije nogometnog upravljanja, Engleska je superliga Europe. Ovo je prva sezona Lige prvaka u kojoj sudjeluje šest klubova iz jedne nacije, a povijest će biti ispisana ako svih šest engleskih predstavnika prođe dalje. Davne 2017. godine, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham su prošli dalje, što je Englesku učinilo prvom nacijom koja je imala pet momčadi u nokaut fazi natjecanja. Liverpool i Manchester City prošli su osminu finala, dok su Redsi otišli sve do finala nakon što su izbacili City u četvrtfinalu. U finalu je Liverpool pobijedio Real Madrid.

Prema Optinim predviđanjima, Arsenal ima 99,8% šanse za prolazak u nokaut fazu, Manchester City ima 97,4%, a Liverpool 95,5%.

Međutim, model predviđanja je malo manje siguran u automatski prolazak ostale tri momčadi s Newcastleom na 82%, Chelseajem na 80,8% i Tottenhamom na 72%.