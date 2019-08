Policija ih zbog bezazlenog obilježja nije pustila na koncert Thompsona, došlo i do sukoba!

Nogometaši mostarskog Zrinjskog sinoć su na Pecari u Širokom Brijegu (zamjenski stadion jer nemaju licencu) u trećem pretkolu Europske lige svladali Malmö s 1:0, ali Šveđani idu dalje jer su u prvom susretu slavili s 3:0.

Ultrasi, najvatreniji navijači domaće momčadi, nakon utakmice su krenuli na koncert Marka Perkovića Thompsona koji se sinoć održavao u Širokom Brijegu.

No, policija ih je zaustavila i nikome tko je imao obilježja Zrinjskog nije dopustila prolazak do koncerta.

BiH mediji pišu da je zbog svega došlo do naguravanja Ultrasa i specijalne policije, no da i veliki dio navijača Zrinjskog se sporednim ulicama uspio probiti do trga na kojem je nastupao hrvatski pjevač.