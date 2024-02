Je li Jakirović slučajno otkrio formulu za novu pobjedu? Evo i koliko će igrača promijeniti

Dinamo je protiv Betisa ostvario sjajan rezultat, ali vremena za slavlje nije bilo, plavi su noć proveli u zrakoplovu za Zagreb, malo odmoriti i već su isti dan trenirali kako bi što spremniji dočekali današnju utakmicu (17.10 sati) s Varaždinom.

– U psihološkom smislu, puno će nam značiti ta pobjeda, vidjeli smo da možemo igrati na iznimno visokoj razini. Veseli ta pobjeda, ali još nas čeka i uzvrat i ništa nije gotovo. No, između toga imamo utakmicu s Varaždinom i mislim da su dečki sami već u Sevilli rekli koliko nas važna utakmica čeka. Imamo veliki motiv i glavni cilj protiv Varaždina, uzeti tri boda – kazao je trener Dinama Sergej Jakirović.

Što više pucati po golu

U Varaždinu u prvom dijelu sezone vidjeli smo Dinamo kakav smo često gledali, plavi su na kraju iščupali jedan bod.

– U prvih 20 minuta smo se ispromašivali, moglo je lako biti 3:0 za nas i kako to već ide od početka ove sezone, otišli smo u minus, ganjali i na samom kraju uspjeli izjednačiti, tako da smo svjesni da nas i sad čeka teška utakmica, zahtjevan i rasterećen suparnik koji može doći i uživati u Maksimiru i pravom ugođaju, a siguran sam da će ga naši navijači napraviti. Stalno su uz nas, i kad nam nije dobro išlo. Mi smo ti koji su više puta podbacili, a oni su dolazili u sve većem broju bez obzira na naše podbačaje. A mi moramo prenijeti energiju koju smo pokazali u Sevilli. Jako me veseli što su igrači pokazali veliku mentalnu snagu, a nije nakon svega što nam se događalo u prvenstvu lako otići na noge Betisu koji jako rijetko gubi kod kuće. U najavi te utakmice napominjali smo da želimo pokazati inat, da nismo zaboravili igrati i pokušat ćemo slično postupiti i danas protiv Varaždina koji će igrati zatvorenije. No, mi se moramo držati svog plana igre, kombinirati i moramo što više pucati po golu. To tražim pred svaku utakmicu, imamo puno igrača s odličnim udarcima i zato me čudi kad pokušavamo gotovo s loptom ušetati u gol – kaže Jakirović.

Nevistić ostaje na golu

Utakmica u Sevilli sigurno je ostavila traga na igračima, pa i taj noćni put.

– Već u petak je stanje bilo dobro iako se leglo tek oko šest sati ujutro, u subotu je umor na najvišoj razini, ali vidim da je igračima “laknulo” zbog te pobjede i držim da će energija biti dobra, da će svi htjeti igrati, a na meni je odluka o tome na kojim pozicijama nam treba nova energija. Bit će tri promjene, tu računam i vratara Nevistića koji ostaje na vratima jer Zagorac ima problema s kukom i prstom na ruci, pa smo odlučili da to zaliječi – zaključio je Jakirović kojem je pobjeda i dalje imperativ. Bez obzira na veliku pobjedu protiv Betisa, novi posrtaj u domaćem prvenstvu teško bi mu oprostili.