Javio nam se Ivica Kostelić, evo koje je savjete dao Zrinki uoči odlučujuće utrke

Stigao je i taj čas – dan odluke o tome koju će se skijašicu sljedećih godinu dana zvati slalomskom pobjednicom Svjetskog kupa. U najboljoj situaciji da to postane je Hrvatica Zrinka Ljutić, koja uoči posljednje utrke sezone, koja se vozi u Sun Valleyu, ima 41 bod prednosti ispred Švicarke Camille Rast i 51 bod ispred Austrijanke Katharine Liensberger. U Zrinkinu timu odlučili su situaciju ne zvati "prilikom karijere" ili bilo kojim drugim nazivom koji bi dodatno naglašavao važnost utrke nakon koje nema prilike za popravak. Kako je ne bi psihološki opterećivali važnošću utrke. A utrka je dosad najvažnija u karijeri 21-godišnje Zagrepčanke, koja je u lijepoj prilici osvojiti svoj prvi Mali kristalni globus. I dok tijekom sezone imate više prostora za pogrešku, jer uvijek ima ona sljedeća utrka, nakon ove nema prilike sve do početka sljedeće sezone.

Nakon što je u veleslalomu izletjela, Zrinka za medije gotovo pa i nije spomenula slalom. I zato smo, u želji da najavimo ovu utrku, kontaktirali nekoga tko je bio u sličnoj situaciji i tko zna kroza što sve sportaš prolazi kada se nađe u situaciji "biti ili ne biti". Ivica Kostelić je iz jedne takve situacije izašao pobjednikom. Uoči posljednjeg slaloma u sezoni 2001./2002. on je imao 31 bod više od Bodea Millera pa se ta utrka u Flachauu pretvorila u njihov međusobni "match race". Da bi bio siguran da je Mali kristalni globus njegov, Ivica je u toj utrci morao biti najmanje drugi.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo vjenčanje Ivice Kostelića. Supruga je bila trudna, a kuma joj je bila Janica

– Znam da nisam imao luksuz da u slučaju Bodeove pobjede budem treći. Ne, u tom slučaju morao sam biti najmanje drugi, a na koncu sam i pobijedio s drugim s vremenom druge vožnje, u kojoj je najbrži bio Bode.

Kako je naš proslavljeni skijaš tada pristupio toj utrci? Baš kao što Zrinka danas ima priliku, i Ivica je tada bio pred svojim prvim Malim kristalnim globusom. Sportski psiholozi običavaju kazati da i takvoj utrci treba pristupiti kao i svakoj drugoj. No kako to učiniti kada dobro znate da je ona presudna?

– Ja si nisam nastojao prispodobiti tu utrku kao da je obična, kao i svaka druga. Da ne bih uoči starta bio odveć nervozan, ja sam vizualizirao situacije s treninga, zamišljao da sam na treningu.

Prisjetio se Ivica i slične situacije sa Zimskih olimpijskih igara u Vancouveru, na kojima je osvojio kombinacijsko, ali i slalomsko srebro.

– Sjećam se da sam uoči drugog laufa bio jako nervozan i onda mi je pomogao kolega iz reprezentacije Danko Marineli. Naime, baš kada sam došao na start, on je počeo vikati nešto što smo si obično vikali na treninzima i taj glas doveo u stanje uma kao da sam na treningu, a to me smirilo.

I famozne 2011., u kojoj je bio ukupni pobjednik Svjetskog kupa, Ivica je imao napetu borbu za slalomski Globus.

– Sjećam se da sam bio jako umoran od sezone i da je Grange imao priliku u posljednjoj vožnji. No on je izletio u prvoj vožnji pa tako više nije bilo ni važno to što ja nisam imao dobar plasman.

Baš te sezone Bode Miller i Ivica opet su se susreli u Flachau.

– Isto je bila noćna utrka u Flachau i sreli smo se na startu. Prisjetili smo se utrke od prije devet godina i tada mi je kazao da mu je to bio najteži poraz u karijeri.

U nadi da se Zrinka neće provesti kao Bode Miller, već da će biti poput Ivice Kostelića, za mišljenje o takvim situacijama priupitali smo i jednog od naših vodećih sportskih psihologa Amira Zulića.

– Kada je Janica bila u prilici prvi put osvojiti Svjetski kup, u želji da najavi presudne utrke voditelj jedne sportske svečanosti pitao ju je: "Što će biti u Areu?", a ona je odgovorila: "Skijanje." I to je bio super pristup. Ona je time rekla da ide raditi ono što najviše voli, ide skijati, pa ćemo vidjeti što će na kraju biti.

Kako se othrvati pritisku utrka tipa "biti ili ne biti"?

– Trebalo bi tome pristupiti kao glavni lik, kojeg glumi Tom Hanks, u filmu "Forrest Gump", u kojem on otvara bombonijeru i kaže: "Život je poput bombonijere, nikad ne znaš što ćeš dobiti." Tako bi bilo dobro pristupiti bilo čemu u životu s nestrpljenjem da vidiš što ćeš izvući. Najbolje je reći sam sebi da ideš raditi ono što voliš i koliko u tome uživaš. Dakako, lako je to reći, no to je smjer, a s određenim načinom rada ta se vjerojatnost povećava, kao i sa svakim drugim treningom.

Zrinka dosad nije surađivala sa sportskim psiholozima, no njezin otac i trener Amir Ljutić najavio je to kao mogućnost bude li potrebe. Hoće li, vidjet ćemo danas u 16 i 19 sati.