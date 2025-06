Kostelić: Uništen mi je čamac zbog nevere. Slomio sam rebra, jedva izašao na obalu i šokirao ribara

U divljini najzelenijeg hrvatskog otoka. Bez cestovnog pristupa. Pored izvora vode otkrivenog još za rimskih vremena. Uz nezaboravne slike jadranske zore i koloritnog zalaska sunca. Bez infrastrukture bez kakve gotovo pa ne možemo zamisliti današnji život. Gotovo i bez telefonskog signala. Doduše, od nekog doba, uz vodu iz cisterni i struju prikupljenu solarima. To je ambijent u kakvom, u Omanskoj vali, od lipnja do listopada svakog ljeta, sa svojom životnom družicom Maricom, živi najveći od najvećih sportskih stvaratelja koje smo ikad imali. To je svojevrsni raj u kojem ljetne mjesece provodi Ante Kostelić (86) i u kojem je stvarao psihomotoričke temelje svoje djece koja se diče s deset olimpijskih i devet svjetskih medalja. Točnije, s četiri olimpijska zlata, šest naslova svjetskih prvaka, četiri velika i 12 malih skijaških globusa.