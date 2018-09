Dina Rađu očekuju nevjerojatne počasti, limuzina i prsten od dijamanata su spremni!

Dino Rađa postat će četvrti Hrvat koji je uvršten u američku košarkašku Kuću slavnih, a zbit će se to na posebnoj svečanosti u gradu u kojem je rođena košarka (Springfield, Massachusets). A što će zapravo Dino sve doživjeti opisao nam je jedini živući hrvatski počasnik u Naismith Basketball Hall of Fame Mirko Novosel (80), košarkaška legenda koja je najveću trenersku postkarijernu počast doživjela u rujnu 2007. godine.

- Kada me Dino nazvao da bi se raspitao što ga tamo čeka, rekao sam mu da je sve ono što ću mu ja objasniti malo u odnosu na ono što će tamo doživjeti.

Organizatori s počastima kreću već po dolasku u zračnu luku Bostona kako bi sat vremena vožnje do Springfielda proteklo bez iti najmanjeg stresa.

- Već tamo vas dočekaju sa 10 metara dugačkom limuzinom s kojom vas voze do Springfielda gdje vas smjeste u hotel s pet zvjezdica i voze u rolls royceu. Večer prije velike svečanosti imate intimnu večeru, svi počasnici iz aktualne klase sa članovima Kuće slavnih. Sutradan pak slijedi svečanost uvrštenja, a dan poslije vas vode u slavni resort Mohegan Sun gdje vam uruče prsten izrađen od zlata i dijamanata. S obzirom da sam htio imati i jedan primjerak za svoj privatni muzej, ja sam naručio dva.

Bilo je i gostiju koji su toliko popularni da ih nisu smještali s ostalim kandidatima.

- Kada je Michael Jordan trebao postati počasnik Kuće slavnih njega su spremili u neki treći hotel. Morali su to učiniti radi sigurnosti jer to bi inače bila invazija obožavatelja na službeni hotel kakvu ne možete zamisliti.

Jordan je u Basketball Hall of Fame uvršten 2009. godine, a i te je godine Novosel bio u Springfieldu.

- Kao počasnik Kuće slavnih vi ste svake godine pozvani da budete gost i imate pravo sa sobom, o trošku domaćina, povesti još jednu osobu. Kad ste pak vi taj kojeg će te godine uvrstiti onda imate pravo na sedam osoba uz sebe i to sve o njihovu trošku.

I koga je Novosel vodio kao goste?

- Zvao sam Slavnića, no on je te godine bio srpski izbornik pa nije mogao. No, zato su išli Mihovil Nakić, dr. Ivan Fattorini, moj sin Krešo sa suprugom, sin Vladimir, novinar Zoran Kovačević, predstavnik grada Ivo Jelušić te predstavnik HKS-a, danas pokojni, Željko Drakšić. Dvije godine poslije samnom je išao sin Krešo koji je imao želju slikati se s Jordanom. Kako se to činilo nemoguće, iskoristili smo trenutak kada su nas sve pozvali na pozornicu.

Zanimljivo je da je Novosel svoj trojici hrvatskih počasnika bio trener, a za Rađu priznaje da mu je bio slabost.

- Rađa je bio fantastičan igrač. Htio sam ga dovesti u Cibonu no to je tada bilo nemoguće. Bio je to igrač fantastične centarske tehnike, pokretljiv, dobra šuta s poludistance a mogao je i igrati dobru obranu. On je bio ključni igrač hrvatske reprezentacije na Eurobasketu 1993. kada nismo imali Kukoča u sastavu i neposredno nakon što je nastradao Dražen Petrović. Nakon što se dogodilo to s Draženom ja 14 dana nisam mogao odraditi normalan trening jer bi svi plakali u svlačionici pa u završnici turnira, zbog nedostatka kondicije, dečki više nisu mogli stajati na nogama. Srećom, uspjeli smo ući u polufinale što je i bio naš cilj da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo naredne godine. Osvojili smo broncu sa skorom 9-1, a Nijemci, koje smo dobili u skupini, bili su prvaci sa skorom 6-3.

To isto ljeto Novosel je dobio jedan telefonski poziv iz SAD-a vezan uz Rađu.

- Posebno mi je drago što će Dinu prezenter biti Larry Bird. Kad smo te 1993. bili na Mediteranskim igrama jedan me dan u hotel nazvao moj prijatelj, tada predsjednik Celticsa Dave Gavitt koji me pitao da li da njegov klub uzme Dina. Na telefonu je istovremeno, na trožilnoj liniji, bio i Larry Bird, pričali smo pola sata i ja sam ih uvjeravao da će im to biti dobar potez. I tako je i bilo, a meni je to kasnije uvijek bio neki plus u očima Celticsa.

Kako to da Toni Kukoč već nije izabran u Kuću slavnih, prije Yao Minga, Nikosa Galisa i još nekolicine koji se ne mogu mjeriti s njegovim talentom i postignućima?

- Kukoč će sigurno biti izabran, to je samo pitanje vremena. On i Divac su vrlo ozbiljni kandidati.

Možda će tada Novosel biti u boljem zdravstvenom stanju koje ga je spriječilo da i ove godine otputuje u Springfield.

- Išao bih ja da mi nisu otišle obje ahilove tetive pa sam završio na dvostrukoj operaciji.

