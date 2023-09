Jakirović: Kao i izbornik Dalić, očekujem da Petković bude još opasniji u 16 metara

Nakon što je Dinamo predstavio svojeg kapetana i povratnika Arijana Ademija (32) te produžio ugovor s glavnim napadačem Brunom Petkovićem (28), u subotu ih očekuje povratak HNL-u, odnosno domaći ligaški dvoboj sa Slaven Belupom.

Dvoboj protiv koprivničke momčadi na stadionu Maksimir najavio je trener hrvatskog prvaka Sergej Jakirović.

- Slaven je promijenio trenera. Roy Ferenčina je bio ovdje, radio je s Antom Čačićem i sigurno da zna sve o našoj momčadi. Očekuje nas agresivna i motivirana momčad, ali smatram da se, pogotovo kad igramo doma, moramo postaviti s pravim gardom, tražiti gol i nadam se da će tako biti - rekao je Jakirović u najavi susreta, pa se osvrnuo i na reprezentativnu pauzu:

- Iskoristili smo pauzu da se odmorimo i osvježimo, napravili smo dosta dobrih treninga koje možda dosad nismo mogli raditi i vjerujem da će se vidjeti pomaci nabolje. Reprezentativci su nam se vratili manje-više zdravi, a jedino nam je otpao Kaneko, koji je dobio udarac na prijateljskoj utakmici protiv Gorice pa neće konkurirati - rekao je Jakirović.

Očekuje li Jakirović da će Petković biti još opasniji u Dinamu, kao što je to za reprezentaciju izjavio i izbornik Zlatko Dalić?

- Da, očekujem da Petković bude još opasniji u Dinamu kao što je opasan u reprezentaciji. On ima nogomet u malome prstu, on sve vidi. Kad bih ga stavljao u neke gabarite i ograničavao ga, ne bih mu napravio dobro. Uz njega su svi igrači na terenu bolji, ali i ja želim, kao i izbornik Dalić, da bude još opasniji u šesnaestercu. Ne znam je li ikad imao ovako dobar ulazak u sezonu i to mi je jako drago.

Francuski stoper Kevin Theophile-Catherine trenira s Dinamom. Hoće li se vratiti u momčad?

- Znam što je on bio za Dinamo i za mene je on jako dobar igrač. Može ga se angažirati da bude uz mlade igrače, da pokazuje što je profesionalizam i da uskoči ako treba. Zasad se nismo na to odlučili. On je slobodan igrač, a što će vrijeme donijeti, ne znamo.

Komentirao je Jakirović i status novih Dinamovih igrača, Maximea Bernauera, Takura Kaneka i Joaquina Sose.

- Bernauer i Kaneko konkuriraju, ali sigurno da može još bolje. Treba im vremena za adaptaciju jer u Dinamu se očekuje da stalno pobjeđuješ i budeš najbolji. To treba biti bolje, ne trebamo to skrivati. Sosa se priključio, isto stvar prilagodbe, lijeva noga, došao je iz sustava s tri u obrani i dobro je igrao, tako da ćemo ga s vremenom priključivati. Vidjet ćemo za sutra, jer ima i drugih igrača, ali tu je s nama i sigurno da će biti od koristi.

Kakva je situacija s vratarima u Dinamu, ima li kakvih poteškoća?

- Nema. Imamo Nevistića i Zagorca, ali pričali smo u smislu još jednoga golmana jer to treba svakoj ozbiljnoj momčadi. Priključili smo Farisa Krkalića pa imamo tri golmana i sad smo mirni po tom pitanju - zaključio je Jakirović.