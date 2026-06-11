Maslinovo ulje i limun: Stručnjaci otkrivaju ima li popularna kombinacija zaista čudesna svojstva

Maslinovo ulje i limunov sok dvije su namirnice koje se često povezuju sa zdravom prehranom, osobito u mediteranskoj kuhinji. Mnogi ih koriste u salatama, marinadama i laganim jelima, ali na internetu im se često pripisuju i gotovo čudesna svojstva. Tako se može naići na tvrdnje da ova kombinacija 'čisti' organizam, pomaže pri mršavljenju, ublažava bolove u zglobovima, usporava starenje, pa čak i pomaže kod žučnih kamenaca. Ipak, stručnjaci upozoravaju da takve tvrdnje treba uzeti s oprezom. Iako maslinovo ulje i limunov sok zasebno mogu biti dio zdrave prehrane, malo je znanstvenih dokaza koji potvrđuju da njihova kombinacija ima posebne ljekovite učinke. Drugim riječima, riječ je o korisnim namirnicama, ali ne i o čarobnom napitku koji može zamijeniti uravnoteženu prehranu ili liječnički savjet, piše Healthline.

Maslinovo ulje dobiva se prešanjem plodova masline, a najcjenjenijim se smatra ekstra djevičansko maslinovo ulje. Ono je bogato oleinskom kiselinom, vrstom mononezasićene masne kiseline koja se povezuje sa zdravljem srca. Osim toga, sadrži vitamine E i K te polifenole, prirodne spojeve koji djeluju kao antioksidansi. Antioksidansi su važni jer pomažu tijelu u borbi protiv slobodnih radikala, nestabilnih molekula koje mogu pridonijeti oksidativnom stresu. Upravo se zbog toga maslinovo ulje često ističe kao jedan od ključnih sastojaka mediteranske prehrane. No, iako je zdravo, i dalje je riječ o masnoći bogatoj kalorijama, pa ga treba koristiti umjereno.

Limunov sok, s druge strane, poznat je po osvježavajućem okusu i visokom udjelu vitamina C. Limun pripada agrumima, a njegov sok sadrži i flavonoide, biljne spojeve koji imaju antioksidativna i protuupalna svojstva. Zbog toga limun može biti dobar dodatak prehrani, osobito kada se koristi umjesto teških preljeva, umaka ili zaslađenih napitaka.

Kombinacija maslinova ulja i limunova soka najčešće se koristi kao jednostavan preljev za salatu ili dodatak jelima od ribe, povrća i mahunarki. U tom obliku može biti odličan izbor jer jelima daje okus, a istodobno doprinosi unosu zdravih masnoća i vitamina. Problem nastaje kada se ovoj kombinaciji pripisuju učinci koje znanost nije jasno potvrdila.

Jedna od najčešćih tvrdnji jest da maslinovo ulje i limun 'detoksiciraju' organizam. No, ljudsko tijelo već ima vlastite sustave za uklanjanje štetnih tvari, ponajprije jetru i bubrege. Nijedna namirnica sama po sebi ne može 'očistiti' organizam na način na koji se to često predstavlja u popularnim savjetima na društvenim mrežama. Slično vrijedi i za tvrdnje o mršavljenju. Maslinovo ulje i limunov sok mogu biti dio zdravog jelovnika, ali neće sami po sebi dovesti do gubitka kilograma. Za zdravu tjelesnu težinu važni su ukupna prehrana, kretanje, san, unos kalorija i dugoročne životne navike.

Posebno oprezan treba biti s tvrdnjama da ova kombinacija može liječiti žučne kamence. Takvi savjeti mogu biti opasni ako osobu navedu da odgađa pregled ili liječenje. Problemi sa žuči, bolovi u trbuhu, mučnina ili drugi simptomi trebaju se rješavati uz savjet liječnika, a ne kućnim pripravcima s interneta. To, naravno, ne znači da maslinovo ulje i limunov sok nemaju mjesto u kuhinji. Naprotiv, zajedno čine ukusan i jednostavan dodatak mnogim jelima, osobito ako se njima zamijene masni, zaslađeni ili industrijski umaci. Najbolje ih je promatrati kao dio uravnotežene prehrane, a ne kao lijek.