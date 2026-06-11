NAPISAO KOLUMNU

Dugogodišnji engleski reprezentativac: Ne podcjenjujte Hrvatsku, još pamtim poraz u polufinalu SP 2018.

"U prvoj utakmici igramo protiv Hrvatske i nikada ih ne bih podcijenio. Sjećam se poraza od njih u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. i imaju bolju momčad od one koju smo pobijedili na Euru 2021. Neki od njihovih starijih igrača su se umirovili, a imaju dobre mlade igrače koji dolaze. "