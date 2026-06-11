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11.06.2026. u 19:00
Od 19.30 pratite uživo iz Ciudad de Mexica ceremoniju otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva koje se igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Nakon toga je i prva utakmica između Meksika i Južnoafričke Republike (21.30).

Ključni događaji:

I ceremonija kreće oko 19:45 po našem vremenu!
Samo ključni događaji

Na stadionu Banorte pred oko 80.000 gledatelja započela je svečana ceremonija otvaranja Svjetskog prvenstva. Program, nazvan One Heart Beat (Jedan otkucaj srca), trajat će približno 15 minuta i podijeljen je u četiri segmenta.

Ceremoniju je otvorio legendarni meksički rock sastav Mana, nakon kojeg je nastupio venezuelanski pjevač Danny Ocean. Publiku su potom zabavljali Belinda i Los Angeles Azules.

Vrhunac večeri uslijedio je nastupom najvećih zvijezda programa, J Balvina i Shakire, koji su izveli službenu pjesmu Svjetskog prvenstva Dai Dai.

POČINJE

I ceremonija kreće oko 19:45 po našem vremenu!

Novost je da će igrači tijekom intoniranja himni stajati u krugu na sredini terena.

Azteca, koji je domaćin pet utakmica Svjetskog prvenstva, tri utakmice grupne faze, jedna utakmica šesnaestine finala i jedna utakmica osmine finala, sada ima obnovljene VIP lože s barom, salonom te stolovima i stolicama u stilu bistroa. Još jedan VIP prostor, loža Sierra Porch, s kapacitetom od 1500 gledatelja, nudi panoramski pogled na teren i dostupan je i za privatni najam za ekskluzivne događaje.Azteca se sada može pohvaliti modernim toaletima, 1200 internetskih točaka, 2200 četvornih metara LED ekrana i više od 500 visokokvalitetnih zvučnika koji reproduciraju bitan dio meksičkog žara: tradicionalnu pjesmu "Cielito Lindo".

Stadion se također može pohvaliti hibridnim terenom, u skladu s FIFA-inim propisima za ovo Svjetsko prvenstvo, koji je izgledao besprijekorno tijekom utakmice protiv Portugala.

Napuštena je i još jedna tradicija: plaćanje pića i hrane gotovinom, koje se sada mora kupiti prepaid karticama u rasponu od 28 do 56 dolara.

Azteca, smještena na jugu glavnog grada na nadmorskoj visini od čak 2240 metara, jedini je stadion na svijetu koji je treći put domaćin otvaranja Svjetskog prvenstva. Ove godine otvarajuća utakmica će se održati između Meksika i Južne Afrike.

Tempo izgradnje izazvao je zabrinutost, a neki su se bojali da neće biti spreman za početak najvećeg nogometnog turnira. Izvana je to ista monumentalna građevina koju podupire 66 ikoničnih armiranobetonskih stupova. Njezina fasada ima samo jednu značajnu promjenu - crvenu traku s natpisom "Stade Banorte", banke koja je sponzorirala izgradnju s 115 milijuna dolara u zamjenu za pravo da posudi svoje ime stadionu na 12 godina.

Međutim, tijekom Svjetskog prvenstva zvat će se "Stade de Mexico" zbog ograničenja oglašavanja koje je nametnula FIFA, no  u kolektivnoj svijesti ostaje "El Azteca". Unutra je to kolosalan, tehnološki napredan stadion, koji se približava europskim standardima, uključujući i pretjerane cijene ulaznica, koje mnogi navijači smatraju previsokima.

Otvoren 1966. godine s kapacitetom od 110 000 gledatelja, stadion sada može primiti 87- 500, ali ovog će ljeta biti dostupno samo 83. 000 mjesta, prema FIFA-i. Neka od ovih novih sjedala su udobnija i uključuju držače za čaše.

Čak 60 godina od izgranje moderniji, ali i dalje jednako monumentalan legendarni stadion Azteca u Mexico Cityju doživio je preuređenje kako bi u četvrtak bio domaćin otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva, po treći puta u povijesti nakon 1970. i 1986. godine.

Stadion, na kojem su trijumfirali Peléov Brazil i Diego Maradona, ponovno je otvorio svoja vrata nakon dvije godine obnove za prijateljsku utakmicu između Meksika i Portugala (0-0) 28. ožujka. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, koji je prisustvovao utakmici, pozdravio je povratak nogometa u svoju "katedralu", iako je tu utakmicu obilježila tragična smrt pijanog navijača koji je pao s tribine.

Hrvatska je u skupini L, a igrat ćemo s Engleskom, Panamom i Ganom.

Tablice omogućuje Sofascore
SVI STADIONI

SAD
Atlanta﻿ - Mercedes-Benz stadion
Kapacitet: 75.000
Izgrađen: 2017.
Broj utakmica: 8 (Pet utakmica grupne faze, susret 16-ine finala, osmine finala i polufinale)

Foxborough (Boston) - Gillette Stadium
Kapacitet: 65.000
Izgrađen: ﻿﻿2002
Broj utakmica: 7 (Pet utakmica grupne faze, 16-ina finala i četvrtfinale)

Arlington (Dallas) - AT&T stadion
Kapacitet: 94.000
Izgrađen: 2009.
Broj utakmica: 9 (Pet utakmica grupne faze, dva susreta 16-ine finala, osmina finala i polufinale)

Houston - NRG stadion
Kapacitet: 72.000
Izgrađen: 2002.
Broj utakmica: 7 (Pet utakmica grupne faze, utakmica 16-ine finala i utakmica osmine finala)

Kansas City - Arrowhead stadion
Kapacitet: 73.000
Izgrađen: ﻿﻿1972. (renoviran 1991., 1994. 2007–2010)
Broj utakmica: 6 (Četiri utakmice grupne faze, utakmica 16-ine finala i četvrtfinale)

Inglewood (LA) - SoFi stadion
Kapacitet: 70.000
Izgrađen: 2020.
Broj utakmica: 8 (Pet utakmica grupne faze, dva susreta šesnaestine finala i četvrtfinale)

Miami - Hard Rock stadion
Kapacitet: 65.000
Izgrađen: ﻿﻿1987.
Broj utakmica: 7 (Četiri utakmice grupne faze, utakmica 16-ine finala, četvrtfinalna utakmica i utakmica za 3. mjesto)

East Rutherford (New York/New Jersey) - MetLife stadion
Kapacitet: 82.500
Izgrađen: 2010.
Broj utakmica: 8 (Pet utakmica grupne faze, utakmica šesnaestine finala, utakmica osmine finala i finale SP-a)

Philadelphia - Lincoln Financial Field
Kapacitet: 69.000
Izgrađen:﻿ 2003. (renoviran 2014)
Broj utakmica: 6 (Pet utakmica grupne faze i susret osmine finala)

Santa Clara (San Francisco) - Levi's stadion
Kapacitet: 71.000
Izgrađen: 2014.
Broj utakmica: 6 (Pet utakmica grupne faze i susret šesnaestine finala)

Seattle - Lumen Field
Kapacitet: 69.000
Izgrađen: ﻿﻿2002
Broj utakmica: 6 (Četiri utakmice grupne faze, utakmica 16-ine finala i osmine finala)

MEKSIKO
Mexico City - Stadion Azteca
Kapacitet: 83.000
Izgrađen: 1966., renoviran 1986., 1999., 2013. i 2016
Broj utakmica: 5 (Tri utakmice grupne faze, utakmica osmine finala i utakmica osmine finala)

Zapopan/Guadalajara - Stadion Akron
Kapacitet: 48.000
Izgrađen: 2010.
Broj utakmica: 4 (Četiri utakmice grupne faze)

Guadalupe - Stadion Monterrey
Kapacitet: 53.500
Izgrađen: 2015.
Broj utakmica: 4 (Tri utakmice grupne faze i utakmica osmine finala)

KANADA
Toronto - BMO Field
Kapacitet: 45.000
Izgrađen: 2007.
Broj utakmica: 6 (Pet utakmica grupne faze i jedna 16-ine finala)

Vancouver - BC Place
Kapacitet: 54.000
Izgrađen: ﻿﻿1983, renoviran 2009. i 2011.
Broj utakmica: 7 (Pet utakmica grupne faze, utakmica šesnaestine finala i utakmica osmine finala)

Meksiko će postati prva zemlja koja je tri puta bila domaćin ili sudomaćin Svjetskog prvenstva za nogometaše. Sjedinjene Države posljednji su put bile domaćini SP-a za muškarce 1994. godine, dok će Kanadi biti prvi put da bude domaćin ili sudomaćin turnira za nogometaše.

POČINJEMO

Prvi put u povijesti Svjetsko nogometno prvenstvo održat će se u tri zemlje, SAD, Meksiku i Kanadi.Do sada se samo jednom dogodilo da je više zemalja domaćina - 2002. kada su SP zajednički organizirali Japan i Južna Koreja. Turnir će se igrati na 16 stadiona, što je također novi rekord. No to je i razumljivo, s obzirom da na turniru prvi put sudjeluje 48 reprezentacija. U SAD će se igrati na 11 stadiona, u Meksiku na tri, a u Kanadi na dva. Otvaranje SP-a je danas na stadionu Estadio Azteca u Mexico Cityju.

Komentara 1

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Marko
20:19 11.06.2026.

A gdje je Ivana Knoll?Ako nje nema neću ni gledati..

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