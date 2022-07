Iznenađujuće tko je najskuplji vatreni ovog ljeta! Bliži se i jedna 'transfer bomba'

Ljeto 2022. godine najvjerojatnije neće ni izbliza sličiti ljetu 2018., još manje ljetu 2014. kada je u godini Svjetskog prvenstva vladala nevjerojatna pomama za hrvatskim nogometnim reprezentativcima. Evo, kolovoz je pred vratima, do početka SP-a u Kataru još su četiri mjeseca, a najveći iznos koji je plaćen za jednoga našega A-reprezentativca (koji zapravo još nije debitirao, a bio je na Dalićevu popisu) je pet milijuna eura. To je svota za koju je Zagrepčanin Petar Musa (24) transferiran iz Boaviste u Benficu, u kojoj će ponovno pokušati isprovocirati da ga izbornik pozove.

Najzvučniji transfer ovoga ne baš plodnoga ljeta među vatrenima za sada je ostvario Ivan Perišić, prešavši iz Intera u Tottenham, odnosno zamijenivši klubove koji će nastupiti u Ligi prvaka. Tako će u sljedećoj sezoni ponovno trojica naših nogometaša nastupati u najjačoj nacionalnoj ligi u Europi, engleskom Premiershipu, sva trojica u londonskim klubovima: Perišić u Spursima, Kovačić u Chelseaju, a Vlašić u West Hamu.

Nikolin status zapravo je najintrigantniji, jer on još uvijek pod svaku cijenu želi napustiti West Ham i ponovno negdje igrati kako bi imao kontinuitet nastupa uoči SP-a. Vlašić je prekjučer nastupio za West Ham protiv Lutona u prijateljskoj utakmici, igravši posljednjih dvadeset minuta, no Splićanin je svjestan da se stvari u njegovu korist neće okrenuti preko noći (opširnije pročitajte OVDJE). Najprije, Vlašićev je dolazak West Ham skupo platio, do 30 milijuna eura, a teško ga je dobro prodati jer je imao slabu sezonu, a posudba bi eventualno došla u obzir ako bi među čekićare došao Scamacca iz Sassuola. Ali opet - i to bi morao biti klub koji jako želi Nikolu i u kojemu bi on imao zajamčenu poziciju.

Grbić drugi vratar

Od igrača koji pretendiraju na status u reprezentaciji u još težoj situaciji je vratar Atletica Ivo Grbić (26), ne zato što je ponovno pričuva Janu Oblaku, nego zato što već mjesecima nije branio u natjecateljskoj utakmici. Međutim, njegov status je specifičan i intrigantan. Naime, kako nam je pojasnio Grbićev zastupnik Andy Bara, Splićanin je trenutačno drugi vratar u Atleticovoj hijerarhiji, a tu je sve moguće. Neka se Oblak slučajno ozlijedi, neka se opet razbukta koronavirus, što je vrlo izgledno, Ivo bi odjednom postao prvi vratar Atletica. I zato madridski klub zasad ne odobrava njegovu novu posudbu.

Uz Vlašića, među igračima koji iščekuju transfer ili mu se nadaju su i Borna Sosa u Stuttgartu, Marin Pongračić u Wolfsburgu te uvijek i igrači Dinama, Livaković i Oršić. Iz te kategorije, Livaković i Sosa spadaju u igrače koji zaslužuju prvih 11 u reprezentaciji i Daliću su bitni. U fokusu je, naravno, Sosa, za kojega se navodno pojavio interes Manchester Cityja jer mu propada dovođenje lijevoga beka iz Brightona. Bila bi to naša najveća bomba prijelaznog roka.

Za izbornika Dalića bitno je da su na svojim novim počecima dvojica zaslužnih reprezentativaca koja će se međusobno sastajati u grčkom prvenstvu: Šime Vrsaljko u Olympiacosu i Domagoj Vida u AEK-u. Kao što mu je u interesu da novo otkriće Lige nacija Martin Erlić igra u jačemu klubu, budući da se iz slabašne Spezije vratio u uvijek solidni Sassuolo. Sva trojica trebala bi biti sigurni putnici u Katar, gdje će izbornik na popisu imati 26 igrača.

Zanimljiv fenomen odvijao se ovoga ljeta, nešto što nikada prije nije zabilježeno kad je riječ o našim igračima. Naime, njemački klubovi u prijelaznom roku posegnuli su za čak petoricom hrvatskih nogometaša: Wolfsburg je doveo Franjića iz Dinama, Hertha Šunjića iz Birminghama i Uremovića iz Rubina, Eintracht Smolčića iz Rijeke, a drugoligaš HSV Vuškovića iz Hajduka. Tako su na popisu igrača u 1. Bundesligi čak 13-orica Hrvata. Osim spomenutih, ondje su i Gvardiol u Leipzigu, Brekalo, Pongračić i Tomljenović u Wolfsburgu, Jakić u Eintrachtu, Kramarić u Hoffenheimu, Sosa u Stuttgartu, te Stanišić i Vidović u Bayernu.

Sljedeća je Danska

Bundesliga te francusko i englesko prvenstvo počinju 5. kolovoza, španjolska Primera 12. kolovoza, Talijanska liga dan kasnije, a hrvatska reprezentacija sljedeću utakmicu igra 22. rujna, s Danskom u Zagrebu, u kojoj će tražiti prvo mjesto u skupini Lige nacija. Vatreni Svjetsko prvenstvo otvaraju 23. studenoga utakmicom s Marokom.