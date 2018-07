Izbornik Srbije lajkao fotografiju s Thompsonom, objasnio je i zašto

Ivan Rakitić jučer je tijekom dočeka na Instagramu objavio fotografiju s Markom Perkovićem Thompsonom koji se s vatrenima vozio u autobusu pa im pjevao na Trgu bana Jelačića. To u Srbiji nije dobro prihvaćeno, no zanimljivo da je, kako pišu srbijanski mediji, izbornik tamošnje reprezentacije Mladen Krstajić lajkao tu fotografiju. Kasnije je objasnio zašto.

- Ivanove fotografije lajkam automatski gdje god se pojave. Tako je bilo i ovoga puta. Sigurno to nisam napravio da bih podržao Thompsona koji je otvoreno protiv Srbije i srpskog naroda - rekao je Krstajić za Tanjug te dodao:

- Niti sam Thompsona prepoznao na fotografiji, niti me on zanima, niti želim čuti za njega i bilo što slično. Tko me imalo poznaje, zna koliko volim svoju zemlju i svoj narod, a poštujem druge.

Inače, Rakitić i Krstajić su dugogodišnji prijatelji, poznaju se iz vremena dok su zajedno igrali u Schalkeu.

