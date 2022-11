Izbornik Dalić je sve posložio, je li ovo dobitna kombinacija za Maroko? Evo potencijalnog sastava

Naslušali smo se priča od naših trenera, izbornika, igrača... kako im je u glavi samo prva sljedeća utakmica, kako je ta prva koja dolazi najvažnija. Dobra je to filozofija, razmišljanje s kojim se doista valja složiti. Istina je da to pokoji put zna biti i floskula, no sad doista nije isprazna priča. Naime, Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo utakmicom s Marokom i kako se taj dan sad približio, sve je jasnije da je to ključna utakmica za izabranike Zlatka Dalića.

Gotovo bez nepoznanica

Nije važna samo zato što je prva i zbog toga što često ta prva utakmica usmjeri puno toga, nerijetko bude i odlučujuća iako još ima vremena za popravke pođe li nešto po zlu. No baš taj Maroko čini nam se kao najveća zamka naše skupine. Riječ je o jako dobroj momčadi s vrlo kvalitetnim individualcima. Možda ne tako kvalitetnima kao što ih ima Hrvatska kad se pogleda reprezentcija u cijelosti, ali riječ je o igračima koji igraju u PSG-u, Chelseaju, Valenciji... i koje se nikako ne smije podcijeniti i misliti da ćemo lako do prva tri boda.

Prva utakmica nosi i veću napetost, možda i nervozu. Stoga je možda i dobro što su pripreme bile kratke, što sve kreće tako brzo. A zacijelo je i dobro što se već i zna sastav s kojim će Zlatko Dalić krenuti u tu borbu za ogromna tri boda, ogromna u smislu nastavka igranja u ovoj skupini u kojoj su još Kanada i Belgija. I to je moglo odagnati eventualnu nervozu u momčadi, ipak je lakše kad se sve zna.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 19.11.2022., Doha, Katar - Trening Hrvatske nogometne reprezentacije na trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Zapravo se puno toga oko početnog sastava znalo odavno, poznato je da je Dalić odlučio na pozicije središnjih braniča postaviti Josipa Šutala i Joška Gvardiola. Mladi su to dečki, možda i najmlađi stoperski par u svim reprezentacijama koji će zaigrati u Kataru, ali oni već imaju iza sebe velikih utakmica, imaju i pokoju grešku iz koje su i sami mogli učiti i s pravom su dobili povjerenje. Ni bekovi nisu bili upitni, Juranović na desnom te Sosa na lijevom. O veznoj liniji nikad nije bilo dvojbi, nema ih godinama jer trio Modrić, Kovačić i Brozović u samom je vrhu, po mnogima najbolji vezni red na svijetu. Uz njih je na lijevom krilu neupitan Ivan Perišić.

Dakle, donedavno su bila još dva upitnika, tko će biti desno krilo te s kojom će špicom krenuti Dalić u napad na reprezentaciju koju je na SP odveo Vahid Halihodžić, da bi nakon kvalifikacija bio smijenjen.

Nemamo desno krilo

Prije negoli se naša reprezentacija okupila i zaputila u arapski svijet Dalić je određenu prednost davao Marku Livaji. Možda bi Livaja doista i bio starter da nije dobio udarac u mišić i tek je počeo trenirati s reprezentativcima. Bio je blizu i Bruno Petković, koji je i startao u prijateljskoj utakmici sa Saudijskom Arabijom, a na kraju će protiv Maroka krenuti Andrej Kramarić. I to zasluženo, kao što bi bilo zasluženo da je bilo od te trojice krenuo, no Kramarić je starosjedilac, zabio je puno golova za našu reprezentaciju, a eto, zabio je i Saudijskoj Arabiji u tom zadnjem testu pred SP.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 21.11.2022., Al Ersal 3, Doha, Katar - Konferencija za medije Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na SP u Kataru. Andrej Kramaric, Borna Sosa, Tomislav Pacak. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Na kraju je ostalo samo pitanje kojem će veznom igraču iz terceta Vlašić, Majer, Pašalić namijeniti ulogu desnog krila. Na toj smo poziciji deficitarni, pravog desnog krila i nemamo, jer svi koji su sad u reprezentaciji zapravo jesu dešnjaci, ali igraju na lijevom krilu. Stoga će na tu poziciju veznjak, a startne minute dobit će Nikola Vlašić. On je to često igrao, doduše igrao je i Majer, ali Dalić je odlučio krenuti s Vlašićem.

Dakle, ovo bi mogao biti potencijalni prvi sastav: Livaković - Juranović, J.Šutalo, Gvardiol, Sosa - Brozović, Modrić, Kovačić - Vlašić, Perišić, Kramarić.

