Izborniče, moramo odgajati poštene ljude

Je li pogrešan tajming nepravomoćno osuditi Zdravka Mamića i njegove asistente samo tjedan dana prije prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u? Naravno, to pitanje postavlja se i kroz prizmu Luke Modrića i Dejana Lovrena, njegove pajdaše u cijelom slučaju. Na to pitanje izbornik kockastih Zlatko Dalić izgubio je živce prvi put otkako je postao izbornik.

– Pustite sad procese, sud, slične stvari, nemojte to sad potencirati. Moramo se posvetiti nogometu i igrama u Rusiji. Sve me drugo ne zanima.

Mogu shvatiti Dalića koji je napet jer do dvoboja s Nigerijom ostalo je tjedan dana, čak i to da želi zaštititi svoje igrače od izloženog pritiska medija dok im nogomet i trening trebaju biti na prvom mjestu. Mogu shvatiti i želju nogometnih reprezentativaca da odigraju turnir života i u Hrvatsku donesu i neku medalju. No ne mogu shvatiti da njemu, kao pedagogu, ili bi barem to kao trener trebao biti, postoji neprimjereni trenutak za razgovor o sudskim procesima u kojima su na svjedočenja stizali njegovi nogometaši.

Modrić i Lovren nedjeljiv su dio cijele priče oko Zdravka Mamića, koji ih sada kukavički proziva da su trebali sazvati konferenciju za novinare te ga braniti da nije napravio ništa nečasno. I s tom spoznajom moraju živjeti sami, a nakon toga i izbornik koji će ih voditi na istok Europe. Luka Modrić, koji mora kupiti dodatnu vitrinu u koju će moći staviti sve nagrade koje je primio u životu, kao najbolji igrač kojeg smo imali (po osvojenim trofejima) trebao bi svim klincima koji počinju igrati nogomet i njihovim roditeljima biti uzor. Nogometni, ali prije svega ljudski. Nažalost, on je to svojim potezima u Osijeku i Španjolskoj, u kojoj je imao problema s poreznicima, nepovratno kompromitirao.

Između floskule da se sve treba staviti sa strane u interesu hrvatskog nogometa, reprezentacije, trenutka kada ti rezultati liječe napaćen i frustriran narod i poštenja kao fundamentalne vrline biram nekog tko nije radio ono što su radili Modrić i Lovren.

>>Pogledajte Večernji pressing s Robertom Prosinečkim