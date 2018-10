Hrvatski trener priveden na policiju u aferi s namještanjem utakmica

Policija je u srijedu u nekoliko belgijskih nogometnih klubova provela raciju zbog sumnje u korupcijski skandal. Bivši hrvatski nogometaš, a sada trener belgijskog prvoligaša Club Brugge Ivan Leko priveden je u srijedu u Belgiji zbog upletenosti u namještanje utakm

Prema pisanju belgijskih novina, policija u srijedu pokrenula racije u nogometnim klubovima, posebice u deset klubova prve lige. Privedeni su na ispitivanje osim Leke i bivši direktor Sportinga iz Charleroia a sada agent Pro Leaguea Mogi Bayat, bivši trener Anderlechta Herman Van Holsbeeck, kao i suci Sebastien Delferrière i Bart Verstenten.

>> Pogledajte video: Vlašićev preporod u Moskvi

Sumnja se na utaju poreza, financijske malverzacije i pranje novca u dva najveća kluba Anderlechtu i Club Bruggeu.

Na ispitivanje je priveden i Ivan Leko, trener aktualnog prvaka Club Bruggea. Hrvatski trener danas nije vodio trening. Belgijski mediji ne navode je li Leko priveden u svojstvu svjedoka ili osumnjičenika.

Među osumnjičenima je i Dejan Veljković, Lekin bivši menadžer, s kojim je hrvatski trener u dobrim odnosima.

"Club Brugge može potvrditi kako je dio velike istrage policije u belgijskom nogometu. Policija pretražuje naše prostorije. Naravno, surađivat ćemo potpuno s policijom. Leko trenutačno nije u klubu, ali bit će ispitan u ovom slučaju", piše u priopćenju prvaka.

Za Club Brugge trenutačno igra trojica Hrvata – Ivan Tomečak, Karlo Letica i Matej Mitrović.

Police investigating money laundering & match fixing in Belgian football



✔️Offices of Club Brugge, Anderlecht & 8 other clubs being searched

✔️Club Brugge manager Ivan Leko and two referees questioned

✔️Powerful agents in custodyhttps://t.co/XGLJuswYb3