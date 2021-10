Ivan Bebek oglasio se prvi put nakon afere sa snimkom

Najpoznatiji hrvatski sudac Ivan Bebek u ponedjeljak od 10:30 održat će press konferenciju u Rijeci u hotelu Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa u dvorani Levant. Riječki sudac medijima je poslao poziv za presicu nakon što je Disciplinska komisija HNS-a u petak pokrenula postupak zbog glasovne poruke u kojoj se primitivno vrijeđaju splitski navijači i novinar Blaž Duplančić.

Bebek će se očitovati o slučaju nakon što je zaradio suspenziju HNS-a te je dužan poslati izvješće Disciplinskoj komisiji. Čelni ljudi HNS-a i prvi šef hrvatskog suđenja Bruno Marić očekuju od Bebeka da se ispriča, a Marić mu je to i osobno savjetovao.

Bebeka je prijavio šef HNS-a Marijan Kustić koji je danas u intervjuu za Večernji list kazao kako će komisija odluku donijeti kroz tjedan dana te se ispričao svima koji su se osjetili povrijeđeni nakon što je snimka dospjela u javnost. Dodao je kako je i sam odgojen kao navijač Hajduka.

Bebek je prekjučer sudio utakmicu Europa lige u Varšavi, a po povratku kući suočio se s disciplinskim postupkom koji može rezultirati kaznom od ukora do isključenja iz sudačke organizacije. Očekuje se da će Bebek biti stavljen na led neko vrijeme te da više neće suditi Hajduku. Delegiranje Bebeka na utakmice Hajduka sporno je već godinama, a posebno nakon što je doživio napad u diskoteci u Sinju. Do kraja karijere u HNL-u Bebek ima pravo suditi još iduće sezone, odnosno dok ne napuni 45 godina.

Novinara nazvao smećem koje će takvo umrijeti

Podsjetimo, u snimci u kojoj problematizira jedanaesterac koji su u utakmici protiv Lokomotive zahtijevali igrači i navijači Hajduka, Bebek među ostalim kazuje:

"A ako ćemo mi ići tako da ćemo zadovoljiti Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mijaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2:0 i da onda možemo normalno suditi. To mi je degutantno.

Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Blaž Duplančić je uvijek bio takav i on će umrijeti takav. To je jedno obično smeće. Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz kuhinje dole. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren".

Poslušajte snimku.