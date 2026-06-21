Srpski zet oduševio svijet pa poslao poruku: 'Ovo je za tebe, čista ljubav'

Nogometna reprezentacija Curacaa osvojila je prvi bod u povijesti nastupa na Svjetskim prvenstvima odigravši bez pogodaka protiv Ekvadora, a apsolutni junak susreta bio je vratar Eloy Room.

Iskusni 37-godišnji čuvar mreže imao je nevjerojatnih 15 obrana, od čega čak deset udaraca iz kaznenog prostora, te je za svoju izvedbu dobio maksimalnu ocjenu 10. Nakon utakmice, Room je izvadio majicu s porukom kojom je ponovno osvojio mnoge.

- Ovo je za tebe! Čista ljubav, Curacao - pisalo je na majici.

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Room je tako ušao u povijest kao vratar s najviše obrana na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva koja nije otišla u produžetke. Ukupni rekord i dalje drži Amerikanac Tim Howard, koji je protiv Belgije na Svjetskom prvenstvu 2014. godine skupio 16 obrana, ali u susretu koji je trajao 120 minuta.

Vratar Curacaa za reprezentaciju je debitirao 2015. godine protiv Kube i odmah sačuvao mrežu netaknutom. Profesionalnu karijeru započeo je 2008. u Vitesseu, s kojim je 2017. osvojio nizozemski Kup. Tijekom karijere branio je još za Go Ahead Eagles, PSV Eindhoven, Columbus Crew, Cercle Brugge i Miami FC. Posebno je uspješno razdoblje proveo u MLS-u, gdje je s Columbus Crewom 2020. godine osvojio naslov prvaka. Danas je čuvar mreže Miamija u USL Championshipu (neka vrsta druge lige u Sjevernoj Americi).

Zanimljiv detalj iz njegova privatnog života jest da je Room u braku sa srpskom influencericom Zoranom Jovanović, poznatijom pod nadimkom Zorannah, zbog čega ga mediji često nazivaju "srpskim zetom".