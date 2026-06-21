U veljači je dao ostavku radi bolesne kćeri, sada se vratio i ispisao povijest

Curacao, mali otok u nizozemskim Karibima, osvojio je svoj prvi bod na svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu, odigravši bez golova s Ekvadorom u subotu u Kansas Cityju. Nakon što su u prvom kolu oba sastava upisala poraze, pobjeda se nametala kao imperativ i za Ekvador i za Curacao kako bi produžili nadu za nastavak natjacanja.

Curacao, jedna od četiri zemlje koje debitiraju na Svjetskom prvenstvu, ostvario je iznenađenje u susretu u kojem je Ekvador imao čak 27 udaraca.

Najzaslužniji je bio vratar Eloy Room (37) koji je radio "čuda". Čuvar mreže Miamija u USL Championshipu (neka vrsta druge lige u Sjevernoj Americi), izluđivao je ekvadorske igrače.

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A do ovoga uspjeha odveo ih Dick Advocaat, koji ima 78 godina i najstariji je izbornik u 96-godišnjoj povijesti svjetskih prvenstava. Nadmašio je Nijemca Otta Rehhagela koji je imao 71 godinu kad je 2010. vodio Grčku na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi.

Nizozemski stručnjak po treći put sudjeluje na Svjetskom prvenstvu i to s trećom različitom reprezentacijom. Nizozemsku je vodio 1994. na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, a s reprezentacijom Južne Koreje je sudjelovao na SP-u u Njemačkoj 2006.

Advocaat je dao ostavku u veljači zbog obiteljskih razloga. No, s obzirom na to da se zdravlje njegove kćeri navodno poboljšava, Advocaat je odlučio vratiti se i povesti Curacao do njegovog prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Curacao, s populacijom od nešto više od 150.000 stanovnika, najmanja je nacija koja se ikada kvalificirala za Svjetsko prvenstvo.

Advocaat, čiji je nadimak "Mali general", zamijenio je Freda Ruttena, koji je odstupio kako bi omogućio Advocaatov povratak. Rutten je vodio Curacao tijekom dvije prijateljske utakmice u ožujku, izgubivši od Kine (1:5) i Australije (1:5).

Goal.com je izvijestio da se vijeće igrača Curacaa sastalo s Gilbertom Martinom, predsjednikom Nogometnog saveza Curacaa, nakon utakmica i reklo da momčad preferira Advocaata u odnosu na Ruttena. Atilay Uslu, vlasnik Corendon Airlinesa, glavnog sponzora, zaprijetio je ukidanjem više od milijun eura godišnjeg financiranja ako se ne napravi promjena izbornika, pišu mediji.

"Ne smije postojati klima koja šteti zdravim profesionalnim odnosima unutar momčadi ili osoblja", rekao je Rutten u izjavi. "Stoga je ostavka ispravna odluka. Vrijeme je ključno i Curacao mora krenuti naprijed. Žalim zbog toga kako su se stvari odvijale, ali svima želim sve najbolje."