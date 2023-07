Inspirativna priča iza jednog od najtežih sportova: Prije pet godina teško sam ozlijdila kralježnicu, ali nisam odustala

Jedna od luđih stvari koje možete učiniti pri izboru sporta kojim ćete se baviti jest da izaberete skijaške skokove. Zaletjeti se na velikoj strmini iznimnom brzinom i letjeti te uspješno sletjeti aktivnost je samo za one najhrabrije. U čemu je privlačnost tog "kamikaza" sporta, otišli smo provjeriti u Zakopane, gotovo stogodišnji poljski zimski centar i kolijevku skijaških skokova podno planinskog lanca Tatre. Poprište je to zimskih i ljetnih natjecanja. Zimi je ovdje jedna od postaja Svjetskog kupa, a ljeti Grand Prixa, ljetnog pandana Svjetskog kupa, pa je tako održano i natjecanje u sklopu Europskih igara.

Zimski sport u ljetnoj varijanti

Za razliku od alpskog skijanja, koje ima sve više problema s globalnim zatopljenjem i počinje izgledati kao sport kojem prijeti odumiranje, skijaški skokovi takvih problema nemaju. Oni su se snašli pa se natječu i ljeti, čak i na visokim temperaturama. Jer, umjesto po zaleđenoj strmini, oni se zalijeću po porculanskoj površini, a doskaču na vodom zalijevanu plastičnu podlogu igelit kojom je prekriven sletni dio brda.

A to je sjajna stvar za sport, reći će nam najbolja poljska skakačica Nicole Konderla:

– Sjajna je stvar što se jednim zimskim sportom mogu baviti i ljeti, što nije ograničen na snježnu sezonu. Ja preferiram zimski jer je to nekako prirodnije, no kako volim skakati, uživam i ljeti.

Po pitanju specijalizacije, Nicole je počela relativno kasno sa skokovima, ali došla je iz jednog zanimljivog sporta.

– Sa skijaškim skokovima počela sam s 14 godina, no trenirala sam puno i pokazala veliki napredak. Čini mi se da mi je pomoglo što sam prije toga trenirala jahanje, koje mi je razvilo dobru kontrolu tijela.

Porazgovarali smo s još dvije poljske skakačice pa tako i sa 17-godišnjom Polom Beltowskom, očito vrlo hrabrom tinejdžericom.

– Ovo je zbilja ludo, puno stresa, ali ja u tome uživam. Probala sam puno sportova, no ovaj mi je najdraži.

Nama se čini da je tu ključno pitanje kako pobijediti strah od mogućeg pada i težih posljedica.

– Kada sam prvi put izvela skok s 90 metara i sigurno se prizemljila, bila sam najsretnija osoba na svijetu. Kada sam pak prvi put stala na 120-metarsku skakaonicu, bila sam vrlo uplašena, no rekla sam sebi da ja to mogu.

A uvjeravati samu sebe da to može opet, nakon pada i teže ozljede kralježnice, morala je i 21-godišnja Paulina Cieslar.

– Prije pet godina na velikoj sam skakaonici ozlijedila kralježnicu. Nije bilo lako zaboraviti taj incident, trudila sam se raditi na tehnici i zaboraviti prošlost. Zapravo, ja ne znam za život bez skijaških skokova. Popnem se na skakaonicu, zauzmem položaj, pustim se i letim.

Zvuči tako jednostavno.

– Da, ali nije nimalo jednostavno. Iza mene su godine i godine vježbanja. Ja sam iz Wisle, grada našeg najvećeg skakača Adama Malysza, i od djetinjstva obožavam sportove na snijegu.

O tome koliko je Adam Malysz, četverostruki svjetski prvak i četverostruki pobjednik Svjetskog kupa, velik u očima Poljaka, govorio nam je novinar specijaliziranog portala skijumping.pl Dominik Formela:

– On je bio popularan kao pokojni papa Ivan Pavao drugi. Kad sam bio klinac, obožavao sam Malysza, no kako sam odrastao u Gdanjsku, nisam imao prilike trenirati skijaške skokove, ali sada ih barem novinarski pratim.

Kazao nam je kolega Dominik podatak koji nismo znali:

– Sjećam se da je ovdje u Zakopanima nastupao i jedan hrvatski skakač. Urban Zamernik možda jest rođen u Sloveniji, ali nastupao je pod hrvatskom zastavom.

A pod švicarskim stijegom nastupala je na ovim Igrama 17-godišnja gimnazijalka Sina Arnet, koja nam je ispričala svoju priču o borbi s neizbježnim strahom.

– Strah je uvijek dio ovog sporta. Zapravo, ja bih rekla da je to više respekt prema izazovu nego što je strah. Sve ovo i nije tako strašno kao što puno ljudi misli. Mnogi misle da je zastrašujuće, no mi ne skačemo odmah na velikim skakaonicama. Krenemo s onom od 15 metara i tako redom. Kad sam skočila svoj prvi skok s 90 metara, bio je to fantastičan skok nakon kojeg sam poželjela još. Isti osjećaj prožeo me i nakon skoka sa 120 metara.

Nika poput tri starija brata

Prilično sigurne u ono što rade bile su i dvije mlade Slovenke Nika Križnar i Nika Prevc, osvajačice zlata i srebra na Europskim igrama. Nama je posebno zanimljiva bila 18-godišnja Prevc, koja dolazi iz slavne skakačke obitelji u kojoj su sva tri starija brata (Peter, Domen, Cene) skakači.

– Bez obzira na to što su starija braća skakači, skijaški skokovi nisu svakodnevna tema u našoj obitelji, a ja ih tu i tamo priupitam za kakav savjet – kazala je simpatična Nika, čija je mama Julijana svojedobno za Večernjakov magazin Max ovako zborila o roditeljskom strahu:

– Nije me strah kada su djeca na zaletištu skakaonice ili usred skoka, više me strah kad su na putu, kad su na cesti.

