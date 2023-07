Sjajan uspjeh! Dvije medalje stižu u Hrvatsku s velikih borilačkih prvenstava

Najbolji hrvatski paratekvondaš Ivan Mikulić osvojio je treće mjesto na Otvorenom para taekwondo prvenstvu Europe koje je održano u francuskom Montagrisu. Član splitskog TK Galeba je u prvom kolu kategorije preko 80 kg (K44) bio slobodan, a potom je u drugom nastupu deklasirao Kazahstanca Alishera Garipollajeva sa 33-9. Nažalost, u polufinalu je izgubio od Iranca Hameda Haghshenasa sa 6-10.

Bilo je to finale prije finala jer je Iranac potom u finalu pobijedio Britanca Matta Busha sa 24-5. Podsjetimo, Mikulić je na posljednjim Paraolimpijskim igrama u Tokiju osvojio srebro, a gotovo sigurno ćemo ga vidjeti i iduće godine na POI u Parizu.

Ispred Mikulića je Europsko prvenstvo u Rotterdamu od 14. do 16. kolovoza na kojem će braniti lanjsko zlato iz Manchestera, a potom i Svjetsko prvenstvo od 21. do 24. rujna u meksičkom Veracruzu. Najvažnije je na kraju 2023. biti među prvih šest na svjetskoj ljestvici jer to vodi direktno u Pariz.

U Francuskoj je nastupio i Marko Gračak u kategoriji do 80 kg (K44). Član sesvetskog kluba Orion je nažalost, zaustavljen u prvom kolu. Nakon neizvjesne borbe i rezultata 15-15, presudio je zlatni bod u korist Amerikanca Felixa Sabatesa. Ovoga vikenda nastupio i najbolji hrvatski paratriatlonac Antonio Franko koji je osvojio drugo mjesto u kategoriji PTS4 na Svjetskom kupu u španjolskoj A Coruni.

Bilo je to prvo natjecanje na kojem su se počeli skupljati bodovi za Paraolimpijske igre u Parizu 2024. godine, a Franko je sjajno otvorio kvalifikacijski period osvojivši drugo mjesto. Član riječkog kluba Rival je 750 metara plivanja, 20.8 km vožnje biciklom i 5 km trčanja prošao za sat, šest minuta i četiri sekunde. Najbolji je bio Španjolac Nil Riudavets Victory (1:04:47), dok je treće mjesto zauzeo Španjolac Alejandro Sanchez Palmero (1:06:38).

Franko je jedini hrvatski paratriatlonac koji je nastupio na Paraolimpijskim igrama, osvojivši u Tokiju peto mjesto, a nada se i nastupu na POI u Parizu iduće godine. Ispred 30-godišnjeg paratriatlonca iz Kraljevice su nastupi na Svjetskoj seriji u Montrealu i Swanseau, a do kraja godine u kalendaru su i Svjetski kupovi u Parizu, Alhandri, te Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj.