SPEKTAKULARAN POSAO U NAJAVI

Insajder tvrdi: Hajduk želi dovesti zvijezdu o kojoj svi pričaju! Ovo bi odjeknulo

Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
24.11.2025.
u 13:00

Turski stručnjak za transfere Ekrem Konur objavio je senzacionalnu vijest da je splitski Hajduk ozbiljno zainteresiran za dovođenje Esmira Bajraktarevića. Riječ je o 20-godišnjem krilnom napadaču PSV-a i reprezentativcu Bosne i Hercegovine, no Splićani u ovoj utrci imaju izuzetno jaku konkurenciju iz engleske Premier lige

Prema navodima poznatog turskog insajdera Ekrema Konura, Hajduk je pokazao konkretan interes za dovođenje Esmira Bajraktarevića, jednog od najtalentiranijih mladih igrača s ovih prostora koji trenutno nosi dres nizozemskog velikana PSV-a. Konur ističe kako situaciju oko mladog ofenzivca pomno prati i engleski Bournemouth, što bi moglo značajno otežati posao Splićanima s obzirom na financijsku moć klubova iz Premier lige. Bajraktarević, koji je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, ali nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, profilirao se kao moderno desno krilo koje krasi iznimna brzina i tehnička potkovanost, upravo one karakteristike koje su prijeko potrebne momčadi s Poljuda kako bi podigla svoju igru na višu razinu i postala konkurentnija u domaćem prvenstvu i europskim natjecanjima. Njegova trenutna tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi tri milijuna eura, a u Europu je stigao početkom 2025. godine kada je iz New England Revolutiona prešao u redove nizozemskog prvaka.

Bajraktarevićeva epizoda u PSV-u započela je vrlo obećavajuće, gdje je u dosadašnjih 17 nastupa uspio postići dva pogotka i upisati jednu asistenciju, dokazujući da se može nositi s fizičkim i taktičkim zahtjevima europskog nogometa. Posebno je upečatljiv bio njegov nastup krajem kolovoza protiv Groningena, kada je ušao u igru na poluvremenu pri rezultatu koji je bio neizvjestan te s dva postignuta gola prelomio utakmicu u korist svoje momčadi koja je na kraju slavila s 4:2. Osim klupskih uspjeha, mladi nogometaš proživljava i sjajne trenutke u reprezentativnom dresu. Nedavno je postigao svoj prvijenac za seniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u važnoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunjske. Taj pogodak za 2:1, koji je osigurao pobjedu njegovoj reprezentaciji, dodatno je skrenuo pozornost skauta diljem Europe na njegove mogućnosti, potvrđujući status "velike nade" o kojem se već dugo piše.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se ime Esmira Bajraktarevića dovodi u vezu s dolaskom na Poljud, jer je interes postojao još dok je tadašnji sportski direktor Nikola Kalinić slagao igračku križaljku. U to vrijeme, Bajraktarević je još uvijek nastupao u američkom MLS-u i vrijedio je oko dva milijuna eura, no taj se transfer tada nije realizirao, prvenstveno zbog njegove želje za iskorakom u neku od najjačih europskih liga, što mu je transfer u Eindhoven i omogućio. Sada, kada se ponovno aktualizirala priča o njegovom dolasku, situacija je ponešto drugačija jer igrač ima iskustvo igranja u Europi, ali i snažnu poveznicu s jednim bivšim igračem Hajduka. Naime, u PSV-u ga je dočekao i pod svoje uzeo Ivan Perišić, koji mu je postao svojevrsni mentor i suigrač, a upravo je Perišić bio taj koji je javno hvalio njegove sposobnosti. Nakon spomenute utakmice protiv Groningena, Perišić je na društvenim mrežama podijelio zajedničku fotografiju uz poruku izborniku Sergeju Barbarezu: "Izborniče, mali je spreman", čime je jasno dao do znanja koliko cijeni talent mladog Bajraktarevića.

Eventualni dolazak Bajraktarevića u Split bio bi ogroman dobitak za Hajduk, ne samo u igračkom smislu već i kao investicija za budućnost, s obzirom na to da se radi o igraču koji tek ulazi u najbolje godine i čija bi vrijednost mogla višestruko porasti. Osim igračkih kvaliteta, Bajraktarević bi se u svlačionici Bijelih mogao brzo prilagoditi, a u prilog mu ide i činjenica da u momčadi već postoji veza s američkim nogometom preko Rokasa Pukštasa, koji bi mogao odigrati značajnu ulogu u njegovoj adaptaciji. Iako je konkurencija u vidu Bournemoutha ozbiljna prepreka, Hajduk se nada da bi blizina doma, jezik i strast navijača, uz potencijalnu preporuku mentora poput Perišića, mogli prevagnuti u odluci mladog ofenzivca da svoju karijeru nastavi graditi upravo na Poljudu. U idućim tjednima očekuje se rasplet ove situacije koja bi mogla biti jedna od glavnih tema prijelaznog roka.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

Činjenica da je Ivan Perišić, legenda hrvatskog nogometa i bivši igrač Hajduka, preuzeo mentorsku ulogu nad Bajraktarevićem u PSV-u, mogla bi biti ključni faktor u ovom poslu. Perišićevo iskustvo i savjeti imaju veliku težinu kod mladog igrača koji je tek zakoračio na veliku scenu. Njihova suradnja na terenu već je urodila plodom u nizozemskom prvenstvu, a Perišićeva javna podrška i preporuka izborniku Barbarezu lansirale su Bajraktarevića u prvi plan reprezentativnog nogometa. Ako bi Perišić savjetovao Bajraktareviću da je Split prava sredina za njegov daljnji razvoj, to bi moglo neutralizirati financijsku prednost koju Englezi nesumnjivo imaju. Hajduk traži upravo takav profil igrača – brzog, prodornog i sposobnog rješavati utakmice individualnom kvalitetom, a Bajraktarević se savršeno uklapa u tu viziju.

Povijest interesa Hajduka za ovog igrača sugerira da skautska služba kluba već duže vrijeme prati njegov razvoj i da ovo nije tek ishitrena reakcija na dobre igre. Kontinuitet praćenja, od vremena dok je bio talent u New England Revolutionu pa sve do današnjih dana u PSV-u, pokazuje ozbiljnost namjera splitskog kluba. Iako je tadašnji pokušaj Nikole Kalinića ostao samo na želji, okolnosti su se promijenile, a Hajduk je u potrazi za igračima koji mogu odmah donijeti prevagu. Bajraktarević je igrač koji bi svojim dolaskom sigurno "zapalio" maštu navijača i donio novu energiju momčadi koja teži najvišim ciljevima. Ostaje za vidjeti hoće li uprava kluba uspjeti pronaći model kojim bi zadovoljila apetite PSV-a i samog igrača, te pobijediti u utrci s bogatim engleskim klubom.
Ključne riječi
Insajder Hajduk Esmir Bajraktarević

