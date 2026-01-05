Naši Portali
PROMJENA PLANA

Insajder javlja: Talijanski velikan nastavlja s lovom na Hajdukovu mladu nadu, spremni su promijeniti uvjete

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
05.01.2026.
u 19:52

Insajder Pasquale Garro piše kako je milanski klub Hajduku ponudio odštetu od pet i pol milijuna eura

Talijanski velikan Inter već je neko vrijeme zainteresiran za 18-godišnjeg stopera Hajduka Branimira Mlačića. Nerazzuri žele dovesti mladog braniča kao zalog za budućnost i već su se sastajali s njegovim predstavnicima kao i predstavnicima Hajduka, no do dogovora još uvijek došlo. 

Problem je u tome što je talijanski velikan želio Mlačića dovesti ove zime te ga proslijediti u svoju mladu momčad kroz koju bi se pokušavao izboriti za minute u prvoj momčadi. Njemu to nije odgovaralo jer je želja nogometa na seniorskoj razini, a Nerazzuri su mu sada to spremni i ponuditi. Insajder Pasquale Garro piše kako je milanski klub Hajduku ponudio odštetu od pet i pol milijuna eura i opciju da zadrži Mlačića na posudbi do kraja sezone.

Takva ponuda puno bolje odgovara i klubu i igraču tako da ne bi bilo iznenađujuće da Nerazzuri uskoro predstave Mlačića kao svojeg igrača. Oni također žele posao završiti čim prije budući da postoji konkurencija mnogih drugih europskih klubova koji također žele 18-godišnjeg braniča.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

Dugo se več piše o interesu Marseillea i Barcelone, a sada se s Mlačićem povezuju i madridski Atletico, Borussia Dortmund i Napoli.
