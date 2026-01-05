Insajder javlja: Talijanski velikan nastavlja s lovom na Hajdukovu mladu nadu, spremni su promijeniti uvjete

Talijanski velikan Inter već je neko vrijeme zainteresiran za 18-godišnjeg stopera Hajduka Branimira Mlačića. Nerazzuri žele dovesti mladog braniča kao zalog za budućnost i već su se sastajali s njegovim predstavnicima kao i predstavnicima Hajduka, no do dogovora još uvijek došlo.

Problem je u tome što je talijanski velikan želio Mlačića dovesti ove zime te ga proslijediti u svoju mladu momčad kroz koju bi se pokušavao izboriti za minute u prvoj momčadi. Njemu to nije odgovaralo jer je želja nogometa na seniorskoj razini, a Nerazzuri su mu sada to spremni i ponuditi. Insajder Pasquale Garro piše kako je milanski klub Hajduku ponudio odštetu od pet i pol milijuna eura i opciju da zadrži Mlačića na posudbi do kraja sezone.

🚨 NEW: #Inter has offered €5.5M for Branimir Mlačić. 🇭🇷



The club’s plan is to sign the defender now and leave him at Hajduk Split on loan until the end of the season.



[via @GuarroPas] pic.twitter.com/DyQ30R6tn8 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) January 5, 2026

Takva ponuda puno bolje odgovara i klubu i igraču tako da ne bi bilo iznenađujuće da Nerazzuri uskoro predstave Mlačića kao svojeg igrača. Oni također žele posao završiti čim prije budući da postoji konkurencija mnogih drugih europskih klubova koji također žele 18-godišnjeg braniča.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dugo se več piše o interesu Marseillea i Barcelone, a sada se s Mlačićem povezuju i madridski Atletico, Borussia Dortmund i Napoli.