Nogometaši nakon pijanstva izazvali nesreću u kojoj se ozlijedio kapetan

Igrači engleskog drugoligaša Derby Countyja doživjeli su prometnu nesreću nakon klupske večere. Najteže je stradao Richard Keogh koji se vozio u automobilu zajedno s Tomom Lawrenceom i Masonom Bennettom.

Kapetanu Derbyja ozlijedio je koljeno i gležanj te je za njega sezona završena. Nesreća se dogodila nakon klupske zabave, Richard Keogh završio je u bolnici, a njegovi suigrači u pritvoru.

BREAKING: Derby county’s Tom Lawrence and Mason Bennett charged for drug driving. I told you first pic.twitter.com/fG59Djfi4d