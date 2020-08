TEŽAK PORAZ

Igrač Bayerna otkrio: Messi mi nije htio dati dres, bio je potresen

"Zamolio sam Messija da razmijenimo dresove, ali me je odbio. Vjerojatno je bio potresen. To je OK, nadam se da ću ga dobiti nekom drugom prilikom", izjavio je Alphonso Davies, koji briljira ove sezone u dresu Bayerna.