NEOBIČNA ANEGDOTA

Huligani maltretirali beskućnika, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno: 'Mislio sam da haluciniram'

19.11.2025.
u 14:43

Salah nije bahat, a veliki novac koji zarađuje dijeli s drugima i pomaže ljudima koji su u potrebi.

Mohamed Salah proteklih je godina jedan od najboljih nogometaša svijeta. Ovaj sjajni Egipćanin heroj je navijača Liverpoola, ali je postao i heroj jednog beskućnika kojeg je spasio od huligana.

Naime, nakon jedne pobjede nad Arsenalom (3:1), egipatski nogometaš stao je na benzinsku pumpu. Tamo je vidio skupinu huligana koji su maltretirali jednog beskućnika.

Salah je odmah izašao iz svog Bentleya, rastjerao napadače, a beskućniku dao 100 funti.

– Mo je bio sjajan kao što je na terenu. Okrenuo se prema momcima i rekao im da paze jer se i oni mogu naći u mojoj situaciji za nekoliko godina – rekao je beskućnik David Craig te dodao:

– Mislio sam da haluciniram, ali nisam kad mi je Mo dao 100 funti. Kakva legenda.

Zanimljivo, Craig je navijač Liverpoola.

– Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali mi se, govorili mi 'Vidi se na što sličiš, nađi posao, bezvrijedan si'. I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi.

Incident su snimile nadzorne kamere na benzinskoj pumpi, a engleski mediji objavili su nekoliko fotografija iz videa.
