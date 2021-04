Hrvatskom će juriti automobili vrijedni 100.000 eura: 'Nabrijani smo!'

U četvrtak počinje Croatia Rally, treća postaja Svjetskog prvenstva u rallyju (WRC), najvažnija automobilistička utrka koja se ikad održala u Hrvatskoj.

Pripreme su u završnoj fazi, a otvoreno je i servisno parkiralište iza Inine zgrade pored Zagrebačkog velesajma u kojem dominiraju veliki boksevi WRC tvorničkih momčadi Hyundaija, Toyote i M-Sport Forda, koji će biti središnje mjesto utrke u kojoj će najbolji relijaši svijeta od 22. do 25. travnja juriti po lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Grada Zagreba.

Pripremao se dva mjeseca

Na Croatia Rallyju trebalo je nastupiti sedam hrvatskih posada, no zbog bolesti je od nastupa odustao poznati hrvatski automobilist Niko Pulić, koji se liječi u dubrovačkoj bolnici od komplikacija vezanih uz COVID-19 pa će se na utrci natjecati šest hrvatskih vozača i njihovih suvozača.

Najveća hrvatska uzdanica je 35-godišnji Istranin Viliam Prodan iz Buzeta, koji uz suvozača Zorana Raštegorca nastupa za AK Opatija. Prodan je dobio podršku Ine, kao najvjernijeg sponzora hrvatskog automobilizma, koja je pružila podršku i organizatorima WRC Croatia Rallyja.

Prodan će nastupiti u kategoriji Rally4 vozila s prednjim pogonom i jedan je od favorita za pobjedu u toj klasi.

– Pripremamo se dva mjeseca za ovu utrku, praktički od nastupa u Monte Carlu, gdje smo debitirali na WRC prvenstvu i što nam je bilo dragocjeno iskustvo. Spremni smo, nabrijani smo i idemo u boj za postolje. Naše pripreme nisu samo u automobilu, već se spremam vježbajući u teretani i trčanjem, jer je i kondicija vrlo bitna – samouvjeren je Viliam Prodan.

Posljednja testiranja obavit će u Sloveniji jer od slovenske tvrtke OPV Racing iz Ljubljane iznajmljuju automobil i kompletnu logistiku, u vrlo sličnim uvjetima i podlozi kakva ga očekuje na Plešivici, Žumberku, Sljemenu i Zagorju.

– Domaći teren nam je sigurno prednost, u automobilizmu to više znači nego, primjerice, u nogometu ili košarci. No, izuzev Sljemenske ceste i etapa u Kumrovcu, oko 80 posto brzinaca je novo pa će i nama to biti premijerno utrkivanje tim cestama. Ali, spremni smo. Imamo dobar automobil, Ford Fiestu Rally4. Zanimljivo, motor ima samo tri cilindra i 1000 kubika, no uz pomoć turbopunjača razvija 210 KS i 315 Nm okretnog momenta te ide sjajno – kaže Prodan i otkriva da je njegov favorit u WRC kategoriji sedmerostruki svjetski prvak Sébastian Ogier.

Svi napominju kako će biti zanimljiva utrka zbog zahtjevne podloge, odnosno zahtjevnog skliskog asfalta kojim su iznenađeni i WRC vozači.

– Bit će zahtjevno, mnogo je brzinaca na uskim cestama s mnogo skokova, a podloga je masna i skliska pa bi moglo biti nezgodnih situacija. U svakom slučaju bit će neizvjesno i zanimljivo jer se prava utrka Svjetskog WRC prvenstva na asfaltu zbog pandemije nije vozila još od kraja 2019. godine – smatra Prodan koji se automobilizmom bavi već 15 godina, a s 10 godina relijaškog iskustva jedan je od iskusnijih hrvatskih vozača u ovom skupom sportu.

Koliko je skup, dovoljno govori podatak da auto koji iznajmljuje košta više od 100.000 eura, a ukupni troškovi jedne ovakve utrke su najmanje 20.000 eura. I to vrijedi za ovu klasu u kojoj će Prodanu najveći konkurenti biti najbolji europski juniorski automobilisti, dok su za WRC kategoriju troškovi višestruko veći i vrlo je teško uspjeti kao privatni vozač, bez tvorničke financijske podrške.

Najbolji pregled je na TV-u

– Žao mi je što neće nastupiti Niko Pulić kojem želim brz oporavak, a isto tako šteta što ne nastupa ni Juraj Šebalj s kojim mi se uvijek odlično utrkivati – kaže Prodan.

A Juraj Šebalj, koji je četiri puta slavio na Croatia Rallyju, objasnio nam je zbog čega neće nastupati ove godine kad je prvi put pod okriljem WRC-a.

– Novi trkači automobil nije spreman, a sa starim nisam nimalo konkurentan. Žao mi je zbog toga, ali bit će još utrka – rekao nam je popularni Šebalj, koji je u zadnje vrijeme postao novinarska zvijezda te preporučio kako i gdje pratiti Croatia Rally.

– Najbolji pregled imate na TV-u, no ako želite doživjeti brzinu i zvuk jurećih automobila, proučite karte brzinskih ispita koje su objavljene na web-stranici relija i isplanirajte neku dobru i sigurnu lokaciju gdje ćete vidjeti najbolje svjetske reli vozače.