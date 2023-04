Hrvatski sudac prekinuo utakmicu Reala i Partizana, Marca tvrdi da se tukao i Hezonja

Na skandalozan način završila je druga madridska utakmica četvrtfinala doigravanja Eurolige između Reala i Partizana.

Nakon što je Partizan sretno pobijedio u prvoj (89:87), u drugoj su Beograđani dominirali pa su dvije minute prije kraja vodili "plus 15" (95:80). I baš tada bek Madriđana Sergio Llull radi oštriji prekršaj na Partizanovu Amerikancu Kevinu Punteru nakon kojeg ovaj, umjesto da izvede bacanja i loptu sa strane, nasrće na Španjolca i kreće sveopća tučnjava.

A u njoj se posebno "istaknuo" Realov Francuz Geurschon Yabusele koji je hrvačkim zahvatom na parket bacio Partizanova Australca Dantea Exuma i ozbiljno mu ozlijedio lijevi gležanj.

U toj gužvi istaknuo se i Punter koji je udario Džanana Musu rukom u glavu a BiH reprezentativac je potom nastradao i pred naletom tamnoputog centra Partizana Mathiasa Lessorta koji ga je bacio na parket. Dojma smo da je Džanan samo htio pomoći smirivanju situacije no uzavrele glave to, nažalost, nisu prepoznale.

Nakon što je okupio svoj sudački tim, glavni sudac ovog susreta, Dubrovčanin Sreten Radović, proglasio je kraj utakmice. Vjerojatno zato što nije bilo dovoljno nekažnjenih igrača koji bi ju završili pa će u petak disciplinska komisija Eurolige imati velikog posla.

Naš je dojam bio da se, od igrača koji su se u igralištu zatekli, Mario Hezonja nije tukao no španjolski sportski dnevnik Marca piše da je i Hezonja "ratovao" (pokušaj udaranja Puntera) pa je i on trebao biti isključen. Pregledavši snimku, hrvatski sudac je predlagao da se utakmica nastavi dva na dva, Hezonja i Llull s jedne strane protiv LeDaya i Exuma no kako je Exum bio ozlijeđen ta ideja je pala u vodu. Na koncu je Radović odlučio sve poslati u svlačionicu i potpisati zatečeni rezultat.

Za vjerovati je da će najteže biti kažnjen Yabusele a loše bi mogao proći i Punter pa i Lessort a ni Argentinac Deck nije bio mirotvorac.