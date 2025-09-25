Hrvatski reprezentativci spremni za Europsko prvenstvo u Zadru: 'Doći ćemo u optimalnu formu'

Od 12. do 19. listopada Zadar će biti domaćin seniorskom ekipnom Europskom prvenstvu u stolnom tenisu. Dvorana na Višnjiku ugostit će najjače europske igrače, a povodom toga je organizirana medijska konferecija na kojem je najavljen događaj.

- Ovo je velika čast za nas biti u Zadru. Meni kao Zadraninu, kad sam postao predsjednik Saveza, bila mi je želja da neki veliki turnir dovedemo u Hrvatsku i namjera je uvijek bila da to treba biti - Zadar. Ja se nadam da će biti jedan lijepi turnir i festival stolnog tenisa. Uvjeren sam da će u Zadar doći gledatelji iz cijele Hrvatske da bi vidjeli velike stolnoteniske zvijezde i osvajače olimpijskih odličja te bodrili naše stolnotenisačice i stolnotenisače koji će se ovdje boriti za medalje. Želja je da promoviramo stolni tenis koji je predivan sport s tako velikom tradicijom i, naravno, da promoviramo Zadar kao jednu lijepu turističko-sportsku destinaciju - rekao je Zoran Primorac.

Ovaj događaj prepoznala je i OTP banka, koja je s HSTS-om potpisala sponzorski ugovor, potvrđujući svoju podršku hrvatskom sportu.

- Vjerujem da će prvenstvo biti izuzetno atraktivno, medijski i svakako drugačije popraćeno i to će biti jedna velika promocija i za Zadar. Zadar koji teži tome da bude uistinu grad sporta, što i jest s brojnim talentima, u raznim sportovima, s brojnim klubovima, izrazito velikim brojem sportaša i rekreativaca u odnosu na broj stanovnika što nas često svrstava u sami vrh hrvatskih gradova po svojim sportskim dosezima, klupskim, drugim pojedinačnim natjecanjima kojima se ostvaraju brojne medalje. I ja sam ponosan i kao gradonačelnik i kao Zadranin da će jedno ovako prvenstvo se održati u Zadru. I, naravno, svim našima želim puno sreće i uspjeha i da donesu što više medalje s ovog prvenstva - rekao je gradonačelnik Šime Erlić.

Muška hrvatska stolnoteniska reprezentacija održala je otvoreni trening i druženje igrača s medijima. Treningu su nazočili Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić, Ivor Ban i izbornik Neven Karković, dok su Andrej Gaćina i Filip Zeljko već otputovali u Peking na Grand Smash turnir, na kojem će im se pridružiti i Pucar.

- Nama pripreme u biti traju jako dugo vremena, jasno periodično jer postoje i obveze igrača kako za svoje klubove u ligama, tako i na međunarodnim turnirima. Početkom kolovoza smo imali kondicijske pripreme u Sloveniji, onda su nam došli na sparing igrači iz Srbije, uskoro idemo u Budimpeštu na pripreme, pet dana, da bi tada slijedila ona završna glazura neposredno prije Europskog prvenstva. Vjerujem da ćemo doći u optimalnu formu taman za Zadar uz jasno ono što svi priželjkujemo i što je ključno, da ne bude ozljeda - rekao je izbornik Neven Karković.

Hrvatska je u skupini s Moldavijom i Austrijom, što našoj reprezentaciji daje velike izglede za prolazak u osminu finala s prvog mjesta.

- Znam dobro prvu dvojicu moldavskih igrača, a koji su i njihovi najbolji. Prvi je Vladislav Ursu, ne igra puno međunarodne turnire jer nema pomoć svojeg saveza. Realno, on zaslužuje biti u Top 50 na svijetu. Od njega sam izgubio prošle godine. Drugi njihov igrač ima sada omjer 7-1 u Poljskoj ligi. Mlada su momčad, neće biti lagano s njima, ali se nadam da ćemo biti spremni kao momčad. Nadam se da će ipak naše iskustvo i razina kvalitete prevladati - prognozira naš najbolje rangirani igrač Tomislav Pucar.

Naš najmlađi igrač Ivor Ban nada se visokom plasmanu naše reprezentacije.

- Što se Zadra tiče, idemo bez velikih očekivanja, obećanja, pa ćemo vidjeti. U skupini s Moldavijom i Austrijom smo favoriti. Naravno, treba to i dokazati, a onda se kasnije i dokazivati s ostalima. Međutim, mi smo u prvih osam nositelja što nam jako puno znači. Nadam se da možemo dostići polufinale - rekao je Ban i predstavio reprezentaciju Austrije:

- To je dosta dobra momčad. Imaju jednog igrača koji igra u njemačkoj Bundesligi, u klubu s našim Zeljkom. Za njih još igra Robert Gardos koji ima 46 godina, ali je sjajna stara škola plus mlađi koji se tek trebaju dokazati poput Macieja Kolodziejczyka ili Andreasa Levenka.