STOLNI TENIS

Hrvatski reprezentativci spremni za Europsko prvenstvo u Zadru: 'Doći ćemo u optimalnu formu'

storyeditor/2025-09-24/m_media_day_015_240925.JPG
HSTS
Autor
Damir Mrvec
25.09.2025.
u 23:45

Muška hrvatska stolnoteniska reprezentacija održala je otvoreni trening i druženje igrača s medijima. Treningu su nazočili Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić, Ivor Ban i izbornik Neven Karković, dok su Andrej Gaćina i Filip Zeljko već otputovali u Peking na Grand Smash turnir, na kojem će im se pridružiti i Pucar

Od 12. do 19. listopada Zadar će biti domaćin seniorskom ekipnom Europskom prvenstvu u stolnom tenisu. Dvorana na Višnjiku ugostit će najjače europske igrače, a povodom toga je organizirana medijska konferecija na kojem je najavljen događaj.

- Ovo je velika čast za nas biti u Zadru. Meni kao Zadraninu, kad sam postao predsjednik Saveza, bila mi je želja da neki veliki turnir dovedemo u Hrvatsku i namjera je uvijek bila da to treba biti - Zadar. Ja se nadam da će biti jedan lijepi turnir i festival stolnog tenisa. Uvjeren sam da će u Zadar doći gledatelji iz cijele Hrvatske da bi vidjeli velike stolnoteniske zvijezde i osvajače olimpijskih odličja te bodrili naše stolnotenisačice i stolnotenisače koji će se ovdje boriti za medalje. Želja je da promoviramo stolni tenis koji je predivan sport s tako velikom tradicijom i, naravno, da promoviramo Zadar kao jednu lijepu turističko-sportsku destinaciju - rekao je Zoran Primorac.

Ovaj događaj prepoznala je i OTP banka, koja je s HSTS-om potpisala sponzorski ugovor, potvrđujući svoju podršku hrvatskom sportu.

- Vjerujem da će prvenstvo biti izuzetno atraktivno, medijski i svakako drugačije popraćeno i to će biti jedna velika promocija i za Zadar. Zadar koji teži tome da bude uistinu grad sporta, što i jest s brojnim talentima, u raznim sportovima, s brojnim klubovima, izrazito velikim brojem sportaša i rekreativaca u odnosu na broj stanovnika što nas često svrstava u sami vrh hrvatskih gradova po svojim sportskim dosezima, klupskim, drugim pojedinačnim natjecanjima kojima se ostvaraju brojne medalje. I ja sam ponosan i kao gradonačelnik i kao Zadranin da će jedno ovako prvenstvo se održati u Zadru. I, naravno, svim našima želim puno sreće i uspjeha i da donesu što više medalje s ovog prvenstva - rekao je gradonačelnik Šime Erlić.

Muška hrvatska stolnoteniska reprezentacija održala je otvoreni trening i druženje igrača s medijima. Treningu su nazočili Tomislav Pucar, Frane Tomislav Kojić, Ivor Ban i izbornik Neven Karković, dok su Andrej Gaćina i Filip Zeljko već otputovali u Peking na Grand Smash turnir, na kojem će im se pridružiti i Pucar.

- Nama pripreme u biti traju jako dugo vremena, jasno periodično jer postoje i obveze igrača kako za svoje klubove u ligama, tako i na međunarodnim turnirima. Početkom kolovoza smo imali kondicijske pripreme u Sloveniji, onda su nam došli na sparing igrači iz Srbije, uskoro idemo u Budimpeštu na pripreme, pet dana, da bi tada slijedila ona završna glazura neposredno prije Europskog prvenstva. Vjerujem da ćemo doći u optimalnu formu taman za Zadar uz jasno ono što svi priželjkujemo i što je ključno, da ne bude ozljeda - rekao je izbornik Neven Karković.

Hrvatska je u skupini s Moldavijom i Austrijom, što našoj reprezentaciji daje velike izglede za prolazak u osminu finala s prvog mjesta.

- Znam dobro prvu dvojicu moldavskih igrača, a koji su i njihovi najbolji. Prvi je Vladislav Ursu, ne igra puno međunarodne turnire jer nema pomoć svojeg saveza. Realno, on zaslužuje biti u Top 50 na svijetu. Od njega sam izgubio prošle godine. Drugi njihov igrač ima sada omjer 7-1 u Poljskoj ligi. Mlada su momčad, neće biti lagano s njima, ali se nadam da ćemo biti spremni kao momčad. Nadam se da će ipak naše iskustvo i razina kvalitete prevladati - prognozira naš najbolje rangirani igrač Tomislav Pucar.

Naš najmlađi igrač Ivor Ban nada se visokom plasmanu naše reprezentacije.

- Što se Zadra tiče, idemo bez velikih očekivanja, obećanja, pa ćemo vidjeti. U skupini s Moldavijom i Austrijom smo favoriti. Naravno, treba to i dokazati, a onda se kasnije i dokazivati s ostalima. Međutim, mi smo u prvih osam nositelja što nam jako puno znači. Nadam se da možemo dostići polufinale - rekao je Ban i predstavio reprezentaciju Austrije:

- To je dosta dobra momčad. Imaju jednog igrača koji igra u njemačkoj Bundesligi, u klubu s našim Zeljkom. Za njih još igra Robert Gardos koji ima 46 godina, ali je sjajna stara škola plus mlađi koji se tek trebaju dokazati poput Macieja Kolodziejczyka ili Andreasa Levenka.
Europsko prvenstvo Hrvatska Stolni tenis

