Real prodaje mladog napadača: Englezi spremni ponuditi cijelo bogatstvo

Iako se prvo činilo kako Jose Mourinho ozbiljno računa na njega, madridski Real ipak bi ovog ljeta mogao prodati mladog napadača Gonzala Garciju. Kako piše španjolski AS, londonski Fulham spreman je za njega ponuditi čak 60 milijuna eura, ali uz uvjet da otkupi 100 posto prava na igrača.

To se kosi s Realovom politikom posljednjih godina. Kraljevski klub često uzima manje novca kako bi zadržao pravo prvokupa (buyback clause) kad su u pitanju mladi igrači. Isti je slučaj i s Garcijom pa bi Real Fulhamu rađe prodao 50 posto igračeva ugovora za 30 milijuna eura.

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Prema informacijama španjolskih medija, transfer je vrlo blizu realizacije. Jedino što se još treba dogovoriti su uvjeti kupnje jer Fulham inzistira na svom modelu. Real s druge strane vjeruje da igrač može još napredovati i računaju da bi mogli zaraditi puno više njegovom eventualnom danjom prodajom. Prijeđe li u Fulham, Garcia bi se ponovno spojio s donedavnim trenerom Alvarom Arbeloom.

22-godišnji napadač za prvu momčad Reala je odigrao 51 utakmicu te zabio 13 golova i dodao pet asistencija. Ima i jedan nastup za španjolsku reprezentaciju, a osim Fulhama povezuje ga se i s turskim Fenerbahčeom.