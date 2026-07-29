Dinamo saznao protivnika u trećem pretkolu: Bivši igrač Hajduka zabio za prolazak Sopićevog kluba

Litavski prvak Kauno Žalgiris pobijedio j Klaksvik s 1:0 u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Jedini pogodak na utakmici zabio je hrvatski napadač, bivši igrač Hajduka Leon Kreković u 85. minuti. Kako je prvi susret završio bez pobjednika, Krekovićev pogodak odlučio je ovaj susret.

Pobjednik ovog para u sljedećem, trećem pretkolu križao se s pobjednikom para Dinamo - Thun. Kako su zagrebački plavi sinoć slavili s 3:2 i također izborili prolazak, na putu do Lige prvaka sada im stoji prvak Litve.

Žalgiris je uistinu mala hrvatska kolonija. Osim Krekovića, za klub nastupa i Ivan Fiolić - bivši igrač Dinama i Lokomotive. Uz njih dvojicu, u klubu je i Željko Sopić koji je prošlog mjeseca preuzeo funkciju glavnog trenera. Hrvatski stručnjak ostao je neporažen i nakon sedme utakmice na klupi Žalgirisa. Ovo mu je bila četvrta pobjeda, a ima još tri remija.

Utakmice su na rasporedu četvrtog i 11. kolovoza. Dinamo prvu utakmicu igra na Maksimiru, a potom putuje u Litvu.