Trener Pafosa uoči uzvrata s Hajdukom: 'Rezultat iz prve utakmice nije realan'

Nogometaši Hajduka sutra gostuju u Limassolu kod Pafosa u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Bijeli su na Poljudu slavili s 2:0 i imaju odličnu priliku izboriti plasman u treće pretkolo. Utakmicu je najavio trener Pafosa, Portugalac Ricardo Sa Pinto.

- utra nas očekuje drugačija utakmica jer igramo na svom terenu. Rezultat 2:0 iz prve utakmice nije bio realan. Jasno je da moramo biti efikasni i napraviti preokret. Puno smo radili i ključ će biti da zabijemo - rekao je.

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Komentirao je i činjenicu da još nema 'gotovu' momčad budući da prijelazni rok još traje i sigurno će biti još promjena u momčadi.

- Kao trener, volio bih da sezona počne tek kada prijelazni rok završi. U ovom trenutku moje su misli, kao i misli mojih igrača, usmjerene isključivo na sutrašnju utakmicu.

Pozvao je i navijače Ciprana da ih sutra dođu podržati u što većem broju i istaknuo da njegova momčad ima jasan plan za sutrašnju utakmicu..

- Neka vjeruju da možemo preokrenuti rezultat i neka nam pruže podršku u ovoj borbi. Ova je momčad ostvarila velike stvari i dokazali smo da živimo za klub. Sutra ćete vidjeti momčad koja će igrati s velikom strašću.