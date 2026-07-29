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Dinamo saznao moguće protivnike u doigravanju za Ligu prvaka: Evo tko sve prijeti plavima

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.07.2026.
u 22:40
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Protivnici će se ponovno spajati ovisno o europskom koeficijentu, a plavi će s koeficijentom 46.500 ponovno imati status nositelja pa će samim time i suparnik biti nešto lakši

Završeno je drugo pretkolo Lige prvaka, a time su postali jasni svi sudionici završnice kvalifikacije. Hrvatski prvak Dinamo ranije danas saznao je da u trećem pretkolu igra s litavskim Žalgirisom, a sada su poznati i suparnici prođe li klub pod vodstvom Željka Sopića.

U ponedjeljak trećeg kolovoza s početkom u 12 sati, u Nyonu se održava ždrijeb posljednjeg četvrtog pretkola, odnosno playoffa Lige prvaka. Protivnici će se ponovno spajati ovisno o europskom koeficijentu, a plavi će s koeficijentom 46.500 ponovno imati status nositelja pa će samim time i suparnik biti nešto lakši.

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Mogući protivnici Dinama su tako:

LASK (Austrija)
Viking (Norveška)
Pobjednik - Ararat Armenia (Armenija) - Celje (Slovenija)
Pobjednik - Levski (Bugarska) - Kairat (Kazahstan)
Pobjednik - Aarhus (Danska) - Sabah (Azerbajdžan)

Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uvrati tjedan kasnije (25. i 26 kolovoza).
Ključne riječi
Kvalifikacije Liga prvaka Dinamo

Komentara 2

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Avatar white socks
white socks
23:54 29.07.2026.

Posljednji reprezentativac SFRJ će opet rado odriješiti Dinamovu kesu i dovesti još 18 skupih poluigrača i par ozlijeđenih koji će se liječiti na Dinamov trošak (kao Benancer za cca 3 mil. eura 1 gol). Pokazalo se da su najbolji igračii Dinama upravo oni koje je posljednji reprezentativac SFRJ nastojao otjerati, kao što je Stojković, Kačavenda, Galešić, Topić. Srećom nije uspio. A otjerani su profesori nogometa za nove poluigrače.

Avatar mladen111
mladen111
23:11 29.07.2026.

Izvrsno za Dinamo da su ispali Poljaci, pa ne možemo više nikako na Aek. Njih sam svakako htio izbjeći

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