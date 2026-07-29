Dinamo saznao moguće protivnike u doigravanju za Ligu prvaka: Evo tko sve prijeti plavima

Završeno je drugo pretkolo Lige prvaka, a time su postali jasni svi sudionici završnice kvalifikacije. Hrvatski prvak Dinamo ranije danas saznao je da u trećem pretkolu igra s litavskim Žalgirisom, a sada su poznati i suparnici prođe li klub pod vodstvom Željka Sopića.

U ponedjeljak trećeg kolovoza s početkom u 12 sati, u Nyonu se održava ždrijeb posljednjeg četvrtog pretkola, odnosno playoffa Lige prvaka. Protivnici će se ponovno spajati ovisno o europskom koeficijentu, a plavi će s koeficijentom 46.500 ponovno imati status nositelja pa će samim time i suparnik biti nešto lakši.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mogući protivnici Dinama su tako:

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Pobjednik - Ararat Armenia (Armenija) - Celje (Slovenija)

Pobjednik - Levski (Bugarska) - Kairat (Kazahstan)

Pobjednik - Aarhus (Danska) - Sabah (Azerbajdžan)

Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uvrati tjedan kasnije (25. i 26 kolovoza).