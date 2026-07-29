Dinamo saznao moguće protivnike u doigravanju za Ligu prvaka: Evo tko sve prijeti plavima

Završeno je drugo pretkolo Lige prvaka, a time su postali jasni svi sudionici završnice kvalifikacije. Hrvatski prvak Dinamo ranije danas saznao je da u trećem pretkolu igra s litavskim Žalgirisom, a sada su poznati i suparnici prođe li klub pod vodstvom Željka Sopića.
U ponedjeljak trećeg kolovoza s početkom u 12 sati, u Nyonu se održava ždrijeb posljednjeg četvrtog pretkola, odnosno playoffa Lige prvaka. Protivnici će se ponovno spajati ovisno o europskom koeficijentu, a plavi će s koeficijentom 46.500 ponovno imati status nositelja pa će samim time i suparnik biti nešto lakši.Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora
Mogući protivnici Dinama su tako:
LASK (Austrija)
Viking (Norveška)
Pobjednik - Ararat Armenia (Armenija) - Celje (Slovenija)
Pobjednik - Levski (Bugarska) - Kairat (Kazahstan)
Pobjednik - Aarhus (Danska) - Sabah (Azerbajdžan)
Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uvrati tjedan kasnije (25. i 26 kolovoza).
Posljednji reprezentativac SFRJ će opet rado odriješiti Dinamovu kesu i dovesti još 18 skupih poluigrača i par ozlijeđenih koji će se liječiti na Dinamov trošak (kao Benancer za cca 3 mil. eura 1 gol). Pokazalo se da su najbolji igračii Dinama upravo oni koje je posljednji reprezentativac SFRJ nastojao otjerati, kao što je Stojković, Kačavenda, Galešić, Topić. Srećom nije uspio. A otjerani su profesori nogometa za nove poluigrače.