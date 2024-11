Hrvatski košarkaši nisu tražena roba na tržištu. Otužno stanje održava nemoć hrvatski klubova

JANEZ DRVARIČ

'Naježim se zadnjeg razgovora s Draženom Petrovićem. Bio je tužan i razočaran, sjedio je sam u kutu'

- Ne, nikad nije spomenuo da bi želio ići igrati u Ameriku. Njega je u tom trenutku zanimala samo Europa. Zanimala ga Španjolska. I to Real, a ne Barcelona, Gran Canaria ili Unicaja. Na kraju je i otišao u Real. No kada je saznao da Divac, u to vrijeme njegov dobar prijatelj, ide u NBA ligu, požurio se i on. Dobio je raskid ugovora s Realom, ostalo znate...