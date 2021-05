Hrvatski izbornik u suzama zbog povijesnog podviga: Jedva je uspio izustiti riječi...

Došao je i taj dugo čekani dan, a zbio se u Poreču. Nakon četiri brončane medalje, Hrvatska će po prvi put nastupiti u momčadskom finalu Prvenstva Europe u karateu. A za zlato će se u nedjelju boriti s Crnom Gorom koja je priredila senzaciju nadjačavši favorizirani Azerbajdžan predvođen jednim od najvećih karataša svih vremena Rafaelom Agajevom.

U drugom polufinalu favorita nije bilo bez obzira što su se naši dečki našli sučelice sa višestrukim prvacima Europe Francuzima. A prije no što će hrvatski vitezovi nadjačati francuske mušketire, naša borbena momčad nadjačala je Finsku (3:0), BiH (3:0) a u četvrtfinalu vrlo jako Ukrajinu (3:2) koju su naši pobijedili i na posljednjem EP-u u borbi za broncu.

Ovu pobjedu nad Ukrajincima, vrijednu ulaska u polufinale, osigurao je srednjaš Enes Garibović. A teren za takvo što priredila su mu braća braća Kvesić, Anđelo pobjedom 3:0 te Ivan pobjedom od 3:1 i to nad svojim velikim rivalom Čobotarom. U u borbi "biti ili ne biti" Garibović je odradio mestralno (8:0), baš kao i u četvrtoj borbi polufinala s Francuzima.

Svog Francuza teškaša Filalija Anđelo Kvesić pobijedio je sa 2:1 potvrdivši tako da je jako pouzdana druga ploča ove momčadi.

- Gubio sam 0:1 i preokrenuo rezultat uspjevši izdržati do kraja. Mi smo na posljednjem Prvenstvu Europe Francuze dobili na tri ploče pa smo vjerovali da ih možemo i ovaj put dobiti, premda su u Poreču nastupili u nešto jačem sastavu. Meni ovo dodatno jako puno znači jer sam u pojedinačnoj konkurenciji pomalo zakazao.

Nakon njega, u najbojoj borbi svoje karijere srednjaš Ivan Martinac nadmudrio je aktualnog svjetskog prvaka do 67 kg Stevena Da Costu (2:0):

- Ovo mi je najznačajnija pobjeda u karijeri. S obzirom da je on iz niže kategorije, čekao sam pravi trenutak, da on uđe napadački duboko i da ga uhvatim na svoje duže ruke i to sam dvaput i napravio. Ako me pitate otkuda mi ovako samopouzdanje onda ću vam reći da ono dolazi od snage ove momčadi i trofejnih karataša poput braće Kvesić. Takvi suborci vam daju snagu da daješ od sebe puno više - zborio je Ivan Martinac nakon kojeg je, na četvrtoj ploči, nastupio Enes Garibović.

A Martinac je na maestralan način "oslobodio obveza" svjetskog prvaka Ivana Kvesića kojeg je šef stručnog stožera Dubravko Kolec postavio na petu ploču. Da on bude taj koji će, bude li 2:2, odlučivati.

- S obzirom na manje probleme s ramenom i zadnjom ložom, treneri su me odlučili poštedjeti protiv Finske i BiH i ubaciti u vatru kada bude trebalo zapeti. Zahvaljujući sjajnim pobjedama mog brata Anđela, Martinca i Garibovića ja u polufinalu nisam morao niti nastupiti, dečki su me poštedjeli. Isto tako sretan sam što sam u meču s Ukrajincima radio s Čobotarom i opet ga pobijedio, a to je onaj borac koji mi je zbog ozljede predao finale Svjetskog prvenstva pa imam posebne emocije svaki put kada ga pobijedim. Nadam se da će me sve ovo dodatno dignuti i da ću u subotu osvojiti pojedinačnu medalju.

Pun emocija, koje su eksplodirale 13 sekundi prerano, bio je i Enes Garibović koji je pobijedio bivšeg svjetskog i europskog prvaka Grillona (2:1).

- Kada sam 13 sekundi prije kraja poveo sa 2:1 doživio sam izljev emocija ne samo zbog sebe nego i zbog svih nas. Jer u momčadskom natjecanju borite se za svoje suborce ali i za cijelu Hrvatsku. Znam da je to bilo prerano jer za 13 sekundi netko može osvojiti osam bodova, no uspio sam obraniti tu finala vrijednu prednost.

Šef stručnog stožera Dubravko Kolec nije skrivao suze radosnice između kojih je kazao:

- Ova momčad je dugi niz godina na okupu. Ovo je fantastičan naraštaj, momčad koja može biti i prvak svijeta i mi ćemo na Svjetskom prvenstvu u Dubaiju jurišati na jednu od medalja. Žao mi je što nije održano lanjsko Prvenstvo Europe u Azerbajdžanu jer smo već tamo htjeli jurišati na zlato na krilima bronce osvojene godinu prije u španjolskoj Guadalajari.

Nedjeljni finale, Kolec je najavio ovako:

- Plasman Crnogoraca u finale jest iznenađenje, no to je reprezentacija koja neprestano raste i bit će nam jako težak suparnik.

Nakon razumljive erupcije oduševljenja dečki su se brzo smirili jer dvojicu od njih (Kvesić do 84 kg, Garibović do 75 kg), baš kao i Beraka (67 kg), u subotu čekaju borbe za pojedinačnu broncu.

Inače, paralelno uz standardna natjecanja u karateu, u Poreču se odvijalo i Prvenstvo Europe u parakarateu u kojem je Danijela Topić osvojila brončano odličje u katama natjecatelja s intelektualnim poteškoćama. U istoj disciplini Roko Boduljak i Toma Matijević bili su peti, a Miroslav Rakić nije se plasirao u finale.