Hrvatski gimnastičar iz bolnice je stigao na parter, potom se iz dvorane zaputio na hitnu operaciju

Prvog kvalifikacijskog dana na Svjetskom gimnastičkom kupu u Osijeku Hrvatska je imala šest finala od sedam nastupa, a drugog dana tri od tri. Dakle, hrvatska gimnastika ove će sezone u Osijeku imati nevjerojatnih devet finala.

Srbić: Bilo je čupavo

Jučer su finale izborili Aurel Benović (tlo), Tin Srbić (preča) i Tina Zelčić (greda). Gimnastičare je u Osijeku jučer pratio Morinari Watanabe, predsjednik Svjetske gimnastičke federacije. U njegovu društvu bili su Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, i Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.

– Presretan sam kako sam odradio oba skoka danas. Oba su bila na visokoj razini. Prvi je bio jako dobar – start 5.6, visoka ocjena od 14.800. Drugi skok išao sam 5.2, u potpunosti sam ga ukopao i dobio 14.750. Prosječna ocjena na kraju najveća mi je u karijeri – rekao je Benović, koji je na natjecanje došao izravno iz bolnice.

– U zadnjih nekoliko dana pojavila mi se neka nakupina iza uha, zbog toga me boli i vrat i imam sada problema s time. Nakon ždrijeba otišao sam u bolnicu to riješiti. Nadam se da će sve biti u redu do finala. Dobio sam flaster preko uha koji će to sve štititi. Ma, u Osijeku bih nastupio i bez uha, bez ruke, noge – zaključio je Benović nakon 20. izborenog finala u karijeri i šestog u Osijeku.

– Ostvario sam ono što sam priželjkivao – da sva četiri dana nastupam u svom gradu – dodao je.

Tin Srbić finale je izborio petom ocjenom kvalifikacija (13.450), dok je uvjerljivo najbolji bio je Chia-Hung Tang iz Kineskog Tajpeha s nevjerojatnih 15.100 bodova.

– Mislim da su svi mogli vidjeti da nisam napravio ono što inače pokazujem. Bilo je to malo čupavo. Još od Svjetskog kupa u Bakuu imam problema s elementom prije saskoka, s “Adlerom”, kao da sam izgubio osjećaj za njega i u jednom trenutku više ga ne znaš napraviti kako treba. Znaš, ali loše. To me jako muči zadnja dva tjedna i vjerojatno mi je glava malo u tom elementu, a ja prije njega imam još osam elemenata. Na kraju je taj element bio najbolji među svima koje sam izveo, osim saskoka. Ali dobro, nekad se moraš i tako progurati u finale, s time sam sretan, s izvedbom nisam. Ipak, sreću nekad i sam malo izazoveš. Borio sam se do kraja, ukopao saskok… Ova početna ocjena nema veze s onime što ja inače radim, to se sada tako dogodilo – rekao je Srbić, koji će se morati dobro namučiti ako želi u nedjelju biti bolji od Tanga.

Nakon nastupa u kvalifikacijama otišao sam u dvoranu za trening i tamo odradio pola vježbe koju ću raditi u finalu, s početnom ocjenom 6.3. I odradio sam pola vježbe bez problema. Probat ću u nedjelju biti bolji od Tanga, koji ne da je u formi života, nego ne znam ni kako se to uopće zove. Odrađuje jako teške vježbe kao od šale. Ima taj jedan element koji samo on radi. Taj element ne bih se usudio nikad raditi. To je element u kojem u jednom trenutku uopće ne znaš gdje je preča, odnosno ne vidiš je. Ako dvaput dobije ocjenu 15.100, kapa do poda. Sve ove godine on je bio isto dobar, ali nikako da zablista u nekom finalu – rekao je Tin, koji će danas biti u čak osmom osječkom finalu i 32. u karijeri. Iz Gradskog vrta ima četiri zlata i dvije bronce.

I s padom u finalu

Nakon prošlogodišnje bronce Tina Zelčić drugu godinu zaredom bit će u prilici za postolje. Unatoč padu s grede, uspjela je s osmom ocjenom (11.500; 4.6) uloviti nedjeljno finale.

– Dogodio se pad na samom kraju vježbe, strepila sam hoću li ući u finale ili ne, a kako sam nastupala posljednja, odahnuli smo kad smo vidjeli ocjenu. Sretna sam što ću ipak imati priliku nastupiti i u nedjelju i popraviti dojam. Nadam se da će dvorana biti puna i dati nam još više motiva za nastupe – poželjela je Zelčić.